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مقاطعون ولكن...!

بعد تعفن لحوم الأضاحي: هذا هو القرار الذي تم اتخاذه بمناسبة عيد الأضحى المقبل

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 20:02 بعد تعفن لحوم الأضاحي: هذا هو القرار الذي تم اتخاذه بمناسبة عيد الأضحى المقبل | مجتمع
بعد تعفن لحوم الأضاحي: هذا هو القرار الذي تم اتخاذه بمناسبة عيد الأضحى المقبل
أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة واسعة على المستوى الوطني لتسجيل وحدات تسمين رؤوس الأغنام والماعز المخصصة للذبح بمناسبة عيد الأضحى 1439،

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة واسعة على المستوى الوطني لتسجيل وحدات تسمين رؤوس الأغنام والماعز المخصصة للذبح بمناسبة عيد الأضحى 1439، وذلك بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وأوضح المكتب في بلاغ بهذا الخصوص، أن حملة تواصلية واسعة أعدت من أجل حث المربين الذين يقومون بعملية تسمين الأضاحي على التواصل مع المصالح البيطرية التابعة للمكتب قصد التسجيل، حتى يكون بوسعهم بيع ماشيتهم خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وحسب المكتب، فإن مربي الماشية المسجلين سيستفيدون مجانا من ترقيم رؤوس الأغنام والماعز التي يمتلكونها، وذلك بواسطة ''حلقة خاصة بعيد الأضحى''.

وبغية مصاحبة هذه العملية، يدعو مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المربين- المسمنين إلى التواصل عبر الرقم الهاتفي ''080.100.36.37''، وذلك من أجل الحصول على المعلومات والتوضيحات الضرورية والمتعلقة بهذه العملية.

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المغرب شوف تيفي عيد الأضحى مربي الماشية المنتجات الصحية الأضاحي

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