رونالدو قريب يتزوج و شرا لصديقتو خاتم بـ 700 مليون ﻿

يبدو أن الدون كريستيانو رونالدو بات قريبا من عقد قرانه على حبيبته الإسبانية جيورجينا رودريغيز وذلك عقب إهدائه لها لخاتم باهض الثمن قيل على أنه من نوع cartier.

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يبدو أن الدون كريستيانو رونالدو بات قريبا من عقد قرانه على حبيبته الإسبانية جيورجينا رودريغيز وذلك عقب إهدائه لها لخاتم باهض الثمن قيل على أنه من نوع cartier.

وظهرت حبيبة رونالدو في مقطع فيديو مؤخراً وهي ترتدي خاتم ألماس أثناء تناولها وجبة العشاء مع الدون ''يُقال إنه خاتم خطوبتها من رونالدو''.

وكانت صحيفة El Correio de Manhã، قد كشفت أن رونالدو قد أهدى لجورجينا خاتم ألماس يقدر بـ 700.000 أورو .

ورجحت مجموعة من التقارير أن يحتفل رونالدو وصديقته بحفل زفافهما بعد كأس العالم المزمع إجراؤه بروسيا.