زياش ينافس محمد صلاح على جائزة أحسن لاعب إفريقي ﻿

ينافس الدولي المغربي حكيم زياش، و نجم أياكس أمستردام الهولندي، المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى البوركيني بيرتراند تراوري، لاعب ليون الفرنسي، على جائزة أحسن لاعب إفريقي، خلال

''شوف سبور''

ينافس الدولي المغربي حكيم زياش، و نجم أياكس أمستردام الهولندي، المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى البوركيني بيرتراند تراوري، لاعب ليون الفرنسي، على جائزة أحسن لاعب إفريقي، خلال أبريل الماضي، التي اطلقتها صحيفة ''فرانس فوتبول'' يوم أمس الثلاثاء.

وكان نجم المنتخب المغربي الأسبوع الماضي، قد توج بجائزة أحسن لاعب في الفريق الهولندي، هذا الموسم، بعد الأداء المتميز الذي بصم عليه طيلة الموسم، بعد أن مرّر 13 تمريرة حاسمة، وسجل 9 أهداف.

وقد توّج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017-2018، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع ليفربول في أول مواسمه بقميص الريدز، علما أنه يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز ، برصيد 31 هدفًا متقدما على نجم توتنهام، هاري كين، بفارق 5 أهداف.

ويذكر أن بعض التقارير الإعلامية ، أكدت أن ناديي روما وإيه سي ميلان الإيطاليين يرغبان في الحصول على توقيع نجم المنتخب المغربي حكيم زياش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث سجل 9 أهداف وصنع 15 هدفا، في 37 مباراة لعبها مع أياكس أمستردام الهولندي.