داكشي ديال الأفلام...تعرف عليها بالفيسبوك وهرب معها للعيون والأمن أوقفه بتهمة التغرير بقاصر...تفاصيل مثيرة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة كلميم من فك لغز إختفاء فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة وذلك بعد توقيف شاب له صلة بالموضوع.

شوف تيفي:كلميم

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة كلميم من فك لغز إختفاء فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة وذلك بعد توقيف شاب له صلة بالموضوع.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "شوف تيفي"، أن الحادث يرجع إلى حوالي أسبوع، بعدما تقدم أب قاصر بشكاية لمصالح أمن كلميم يفيد فيها باختفاء إبنته البالغة من العمر 15 سنة عن الأنظار.

وبناء على هذه الشكاية باشرت المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها الميدانية، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الخارجية، ولم تمر إلا أيام معدودة حتى توصلت مصالح الأمن بكلميم بإخبارية تضم معلومات دقيقة عن مكان تواجد المختفية، لتنتقل على إثرها فرقة خاصة صوب العيون بتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمدينة، وقامت بضبط الفتاة رفقة شاب عشريني بأحد الأماكن العمومية، وجرى توقيفهما معا وإحالتهما على أقرب مركز للشرطة لتعميق البحث معهما حول ظروف الاختفاء، ونوعية العلاقة التي تربط بينهما.

وأسفرت التحقيقات الأولية مع الموقوفين عن كونهما على علاقة غرامية منذ فترة، وتعارفا على بعضهما البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطورت علاقتهما، ليقررا معا تنفيذ خطة سبق وأن أعد لها معها، وذلك بهروب الفتاة من بيت أهلها والالتحاق بعشيقها الولهان بمدينة العيون، حيث أتى الشاب العشريني لمدينة كلميم واصطحب معه حبيبته نحو مدينة العيون، واكترى شقة لها وأمضيا بها حوالي أسبوع، قبل أن يكتشف أمرهما.

هذا، وتم الاحتفاظ بالشاب رهن إشارة البحث الذي تجريه النيابة العامة في القضية، وتمت متابعته بجريمة التغرير بقاصرة، فيما جرى إطلاق سراح الفتاة القاصرة لعرضها على الطبيب للتأكد من عذريتها وعدم تعرضها للاغتصاب، وينتظر أن تعرف هذه القضية العديد من المستجدات والمفاجآت في قادم الأيام.