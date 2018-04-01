عاجل وحصري..هذا ماقرره المغرب بعد استدعاء الجزائر سفير المملكة بالجارة الشرقية ﻿

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، أن الوزارة، تقوم في هذه اللحظات بإعداد ردها على الجزائر بعد استدعائها للسفير المغربي عقب قرار المغرب قطع

"شوف تيفي"

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون لـ "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأربعاء، أن الوزارة، تقوم في هذه اللحظات بإعداد ردها على الجزائر بعد استدعائها للسفير المغربي عقب قرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وأوضح بوريطة الذي رفض الكشف عن المعطيات الخاصة بهذا الرد، أنه منهمك في إعداد وضبط هذا الرد على الجارة الجزائر.

وأكد الوزير بوريطة، أن المغرب سيخرج ببلاغ بخصوص استدعاء الجزائر السفير المغربي ، مساء يومه الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء الجزائرية، كشفت أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائري، استقبل اليوم الأربعاء، السفير المغربي، وكشف له عن موقفه بخصوص تصريحات ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون بعد قطع المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران.