 بالفيديو..مقدم الأخبار ''وديع دادا'' يغادر قناة ''دوزيم'' ﻿
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بالفيديو..مقدم الأخبار ''وديع دادا'' يغادر قناة ''دوزيم''

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 19:15 بالفيديو..مقدم الأخبار وديع دادا يغادر قناة دوزيم | إعلام وتواصل
بالفيديو..مقدم الأخبار ''وديع دادا'' يغادر قناة ''دوزيم''
كشف مقدم الأخبار ''وديع دادا''، خلال الأسبوع الجاري، عن مغادرته رسميا للقناة الثانية ''دوزيم''، بعد أكثر من 12 سنة من العمل.

''شوف تيفي''

كشف مقدم الأخبار ''وديع دادا''، خلال الأسبوع الجاري، عن مغادرته رسميا للقناة الثانية ''دوزيم''، بعد أكثر من 12 سنة من العمل.

ونشر ''وديع دادا'' عبر حسابه بالإنستغرام مقطع فيديو، خاص بآخر نشرة إخبارية قدمها بالقناة الثانية، أرفقها بتدوينة، كشف بها رسميا عن انسحابه من ''دوزيم'' التي عمل بها بـ 1 ماي 2006 تزامنا مع وفاة شقيقه ''جمال''.

تجدر الإشارة إلى أن ''وديع دادا'' الذي لم يكشف عن وجهته بعد مغادرة القناة الثانية، قدم لسنوات طويلة نشرة الأخبار باللغة الفرنسية، قبل أن يفاجئ الجميع بقرار الرحيل.

 

 

‫شوف تيفي

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