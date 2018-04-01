عـــاجل:الجزائر تستدعي سفير المغرب بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ﻿

كشفت قناة العربية في خبر عاجل،أن الخارجية الجزائرية، استدعت اليوم الأربعاء، سفير المغرب على خلفية التصريحات بشأن الأزمة مع إيران.

شـــوف تيفي:

كشفت قناة العربية في خبر عاجل،أن الخارجية الجزائرية، استدعت اليوم الأربعاء، سفير المغرب على خلفية التصريحات بشأن الأزمة مع إيران.

و أعربت الجزائر حسب ذات المصدر، عن رفضها الشديد للموقف المغربي

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية عبدالعزيز بنعلي الشريف، إن الجزائر استدعت يوم الأربعاء السفير المغربي على خلفية تصريحات وزير خارجية المغرب.

و أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أمس الثلاثاء، أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.