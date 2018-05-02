حصري وبالصور..الطبيب النفسي اللي انتاحر من نافذة العيادة ديالو فكازا باقي عريس ﻿

التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، مجموعة من الصور التي تظهر مكان انتحار طبيب نفسي شاب، من خلال الإلقاء بنفسه من نافذة عيادته المتواجدة بالطابق السادس.

''شوف تيفي''

التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، مجموعة من الصور التي تظهر مكان انتحار طبيب نفسي شاب، من خلال الإلقاء بنفسه من نافذة عيادته المتواجدة بالطابق السادس.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الطبيب لم يمضي على زواجه كثيرا،مضيفة أن المصالح الأمنية، ما تزال متواجدة بشارع الزيراوي بالبيضاء، وبالتحديد بالقرب من عيادة الطبيب الهالك، مشيرا إلى أن جثة هذا الأخير تم نقلها إلى مستودع الأموات.

تجدر الإشارة إلى أن الأسباب الكامنة وراء انتحار الطبيب الشاب، ما تزال مجهولة، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروفها وملابساتها.