عاجل وبالصور..نايضة بتطوان: الطلبة قطعو الطريق ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العشرات من الطلبة، منعوا قبل لحظات من يومه الأربعاء 2 ماي 2018، مرور حافلات النقل العمومي بتطوان، وذلك تعبيرا عن غضبهم بسبب قلة هذه الحافلات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العشرات من الطلبة، منعوا قبل لحظات من يومه الأربعاء 2 ماي 2018، مرور حافلات النقل العمومي بتطوان، وذلك تعبيرا عن غضبهم بسبب قلة هذه الحافلات.

وأوضح المصدر ذاته أن اعتراض إحدى الحافلات من طرف الطلبة، تسبب في قطع الطريق على السيارات، مشيرا إلى أن مسؤولين بشركة النقل العمومي يتواجدون في هذه اللحظات بعين المكان للتحاور مع الطلبة.

وأبرز ذات المصدر أن الطلبة، قاموا بهذه الخطوة بسبب تجاوز حافلات النقل العمومي للمحطات القريبة من الكلية بتطوان، والمحطات المتواجدة بمارتيل.