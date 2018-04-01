سريع واد زم يحرم الرجاء من البطولة في مباراة حارقة+فيديو ﻿

انتصر فريق سريع وادي زم على ضيفه الرجاء البيضاوي بثلاثة أهداف لهدف ضمن مؤجل الدورة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية.

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انتصر فريق سريع وادي زم على ضيفه الرجاء البيضاوي بثلاثة أهداف لهدف ضمن مؤجل الدورة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية.

وتمكن فريق وادي زم من تسجيل هدفين خلال الشوط الأول من عمر اللقاء من أقدام كل من هشام العروي وعبد المولى برابح.

وخلال الشوط الثاني قلص محمود بنجليب الفارق في الدقيقة 70، غير أن عبد الله ديارا أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 86.

يشار أن المباراة عرفت طرد حارس مرمى الرجاء أنس الزنيتي في الدقيقة 30، وتعويضه بالحارس بوعميرة، كما أن جماهير محسوبة على الرجاء رشقت اللاعبين بالقوارير وسط اللعب معبرين عن غضبهم بسبب النتيجة المسجلة والتي تبعدهم بشكل كبير عن لقب البطولة.