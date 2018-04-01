 الوزير الفاسي الفهري يؤكد على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق لتقليص العجز في السكن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..وزارة بوريطة : المغرب يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليساريو | بوليتيك

عاجل..وزارة بوريطة : '' المغرب يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها حزب الله

عاجل.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا يعلن تضامنه ودعمه للشعب المغربي وصحرائه ضد التدخلات الإيرانية وحزب الله | بوليتيك

عاجل.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا يعلن تضامنه ودعمه للشعب المغربي وصحرائه ضد التدخلات

بالفيديو..الفنان مسلم يرد على منتقديه بسبب المقاطعة: أنا ديال شي حاجة أهم من مقاطعة الماء والحليب | ثقافة و فنون

بالفيديو..الفنان مسلم يرد على منتقديه بسبب المقاطعة: ''أنا ديال شي حاجة أهم من مقاطعة الماء

فيديو : أهداف مبارة روما وليفربول 4-2 .. ليفربول يضرب موعداً مع ريال مدريد فى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على روما بـ7-6 | بووز

فيديو : أهداف مبارة روما وليفربول 4-2 .. ليفربول يضرب موعداً مع ريال مدريد فى نهائي دوري أبطال أوروبا

فيديو |بادرة طيبة .. الوداد السابق رضى الهجهوج يستقبل بعثة فريق الدفاع الحسني الجديدي في الجزائر | بووز

فيديو |بادرة طيبة .. الوداد السابق رضى الهجهوج يستقبل بعثة فريق الدفاع الحسني الجديدي في الجزائر

فيديو : احتفالات لاعبي واد زم من داخل مستودع الملابس على انغام الغيطة بعد فوزهم على الرجاء | بووز

فيديو : احتفالات لاعبي واد زم من داخل مستودع الملابس على انغام الغيطة بعد فوزهم على الرجاء

فيديو : ذئاب روما تسجل هدف التعادل عن طريق دجيكو أمام ليفربول | بووز

فيديو : ذئاب روما تسجل هدف التعادل عن طريق ''دجيكو'' أمام ليفربول

فيديو : فينالدوم يسجل الهدف الثاني لليفربول و يحطم ذئاب روما | بووز

فيديو : فينالدوم يسجل الهدف الثاني لليفربول و يحطم ذئاب روما

فيديو : شاهد التعادل لروما و الأول عن طريق لاعب ليفربول في مرماه | بووز

فيديو : شاهد التعادل لروما و الأول عن طريق لاعب ليفربول في مرماه

مقاطعون ولكن...!

الوزير الفاسي الفهري يؤكد على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق لتقليص العجز في السكن

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 17:42 الوزير الفاسي الفهري يؤكد على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق لتقليص العجز في السكن | بوليتيك
الوزير الفاسي الفهري يؤكد على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق لتقليص العجز في السكن
أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق بهدف تنويع العرض في السكن وتخفيض

''شوف تيفي''

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق بهدف تنويع العرض في السكن وتخفيض العجز في هذا المجال.

وأضاف، خلال ورشات عمل حول ''ضخ دينامية جديدة في قطاع الإسكان''، أنه من الضروري مراجعة وإعادة توجيه الأوراش في قطاع الإسكان من أجل تلبية الطلبات المستقبلية المقدرة بـ1,5 مليون وحدة سكنية، مع ظهور أنواع جديدة من الطلب حيث أن أكثر من 40 في المائة من الطلب موجه للمنتوج الاجتماعي، و13 بالمائة من الطلب موجه للإيجار وطلب من الطبقة الوسطى تقدر نسبته ب 14 في المائة.

واعتبر الوزير أن المغرب استثمر بشكل كبير في تحسين العرض من السكن غير أن البرامج الجارية توشك على الانتهاء مما يحتم بذل جهود أخرى من أجل ضمان نجاعة السوق والاستجابة للحاجيات القائمة من خلال إجراءات تعمل على ضخ دينامية جديدة في قطاع السكن .

وأضاف أن هذا المسعى يفرض تبني رؤية قائمة على مبادرات مجددة وفاعلة تركز بالأساس على التعاطي مع مسألة القدرة على الولوج للسكن والبحث عن مردودية اجتماعية والقضاء والوقاية من السكن غير اللائق وانعاش قطاع الإيجار والأخذ بعين الاعتبار الجوانب ذات الصلة بالجودة والاستدامة وإدماج مفاهيم التمازج الاجتماعي واحترام الإنصاف المجالي بما في ذلك ما بين المجالين القروي والحضري.

كما يتعين أن تقوم هذه الرؤية ، حسب الوزير، على معرفة أفضل بالمجالات الترابية من أجل الوصول إلى أدوات محلية للتدخل محددة الأهداف حسب الحاجيات الخاصة في إطار روح الجهوية والمقاربة المجالية سواء تعلق الأمر بسياسة الإسكان أو بإنتاج السكن.

ويتضمن برنامج الورشات تناول مواضيع ترتبط بالسكن السهل الولوج والسكن القروي والجودة والاستدامة والعقار والسكن الموجه للإيجار والتمويل وكلفة السكن والتقنين والسكن غير اللائق.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الوزير الفاسي الفهري السكن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..وزارة بوريطة : المغرب يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليساريو | بوليتيك

عاجل..وزارة بوريطة : '' المغرب يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليساريو''

عاجل.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا يعلن تضامنه ودعمه للشعب المغربي وصحرائه ضد التدخلات الإيرانية وحزب الله | بوليتيك

عاجل.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا يعلن تضامنه ودعمه للشعب المغربي وصحرائه ضد التدخلات الإيرانية وحزب الله

عاجل وحصري..هذا ماقرره المغرب بعد استدعاء الجزائر سفير المملكة بالجارة الشرقية | بوليتيك

عاجل وحصري..هذا ماقرره المغرب بعد استدعاء الجزائر سفير المملكة بالجارة الشرقية

عـــاجل:الجزائر تستدعي سفير المغرب بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران | بوليتيك

عـــاجل:الجزائر تستدعي سفير المغرب بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغاربة يُثمنون موقف المغرب بعد قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران | نسولو الناس
منذ 7 دقائق

مغاربة يُثمنون موقف المغرب بعد قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران

صــادم و بالفيديو:في أول خروج إعلامي لأب العروسة اللي ماتت بعد 15 اليوم من عرسها بالجديدة ..راجلها عيط لينا و قالينا غادي نقتلها وهاشنو وقع منين مشيت عند الدرك | بــووز

صــادم و بالفيديو:في أول خروج إعلامي لأب العروسة اللي ماتت بعد 15 اليوم من عرسها بالجديدة ..راجلها عيط لينا و قالينا غادي نقتلها وهاشنو وقع منين مشيت عند الدرك

بالفيديو..هذا ما قام به المغرب قبل حلول رمضان | بــووز

بالفيديو..هذا ما قام به المغرب قبل حلول رمضان

بالفيديو..لحظة هجوم جماهير محسوبة على الرجاء بقنينات ماء سيدي علي على اللاعبين بعد الهزيمة القاسية أمام واد زم | بــووز

بالفيديو..لحظة هجوم جماهير محسوبة على الرجاء بقنينات ماء سيدي علي على اللاعبين بعد الهزيمة القاسية أمام واد زم

﻿

آخر المستجدات

عاجل..وزارة بوريطة : المغرب يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليساريو | بوليتيك
منذ 18 دقيقة

عاجل..وزارة بوريطة : '' المغرب يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها حزب الله

عاجل.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا يعلن تضامنه ودعمه للشعب المغربي وصحرائه ضد التدخلات الإيرانية وحزب الله | بوليتيك

عاجل.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا يعلن تضامنه ودعمه للشعب المغربي وصحرائه ضد التدخلات

بالفيديو..الفنان مسلم يرد على منتقديه بسبب المقاطعة: أنا ديال شي حاجة أهم من مقاطعة الماء والحليب | ثقافة و فنون

بالفيديو..الفنان مسلم يرد على منتقديه بسبب المقاطعة: ''أنا ديال شي حاجة أهم من مقاطعة الماء

فيديو : أهداف مبارة روما وليفربول 4-2 .. ليفربول يضرب موعداً مع ريال مدريد فى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على روما بـ7-6 | بووز

فيديو : أهداف مبارة روما وليفربول 4-2 .. ليفربول يضرب موعداً مع ريال مدريد فى نهائي دوري أبطال أوروبا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.