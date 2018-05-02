حسنية أكادير يؤكد تشبثه بالمدرب الأرجنتيني ''أنخيل ميكيل كاموندي'' لثلاثة مواسم أخرى وهذه هي التفاصيل ﻿

أصدر فريق حسنية أكادير صباح اليوم الأربعاء بلاغا رسميا يؤكد فيه تشبثه بمدربه الأرجنتيني ''ميكيل كاموندي'' لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أصدر فريق حسنية أكادير صباح اليوم الأربعاء بلاغا رسميا يؤكد فيه تشبثه بمدربه الأرجنتيني ''ميكيل كاموندي'' لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وأوضح البلاغ الذي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه أن الفريق لا ينوي التخلي عن مدربه ''كوموندي'' ، ولن يعوضه بأي مدرب مغربي أو أجنبي آخر كما تداوله البعض مؤخرا، وأن تفاوض الحسنية مع مدربين مغاربة وأجانب لتعويض المدرب الحالي مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، الغرض منها التشويش على مسيرة الفريق ضمن بطولة هذا الموسم التي يحقق فيها نتائج إيجابية.

وأشار ذات البلاغ، إلى أن النادي سيحتفظ بالمدرب الأرجنتيني '' أنخيل ميكيل كاموندي'' للمواسم الثلاثة المقبلة وذلك وفق ما هو متفق عليه لبلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق البرنامج الذي أبرم بموجبه عقدا مع فريق الحسنية.