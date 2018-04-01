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المغرب و توغو.. إعفــاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 17:20 المغرب و توغو.. إعفــاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية | بوليتيك
المغرب و توغو.. إعفــاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
وقعت المغرب وتوغو يومه الأربعاء ، اتفاقية بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة أو جواز سفر خاص.

 ''شوف تيفي''

 وقعت المغرب وتوغو يومه الأربعاء ، اتفاقية بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة أو جواز سفر خاص.

 وحسب مصادر إعلامية فقد أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة ورئيس الدبلوماسية توغو روبرت أنه تم التوقيع على اتفاق في مراكش على هامش المؤتمر الوزاري للحوار الأورو -إفريقي حول الهجرة والتنمية، بمشاركة وزراء الخارجية والداخلية لحوالي 60 بلدا.

 وتجدر الإشــارة إلى أن رئيس دولة توغو هو الرئيس الحالي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، ولطالما حافظ البلدان على العلاقات الودية، ولاسيما بعدما انسحبت توغو اعترافها بما يسمى الجمهورية الوهمية الصحراوية منذ عام 1997.

 هـــذا ويلتحق مئات طلاب توغو إلــى الجامعات والمدارس المغربية الكبرى المستفيدة من منحة من الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

‫شوف تيفي

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