عاجل وخطير :طبيب نفسي انتاحر من نافدة عيادته بالطابق السادس بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع الزيراوي بالبيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الأربعاء 2 ماي 2018، على وقع انتحار طبيب نفسي بعدما ألقى بنفسه من نافذة عيادته المتواجدة بالطابق السادس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شارع الزيراوي بالبيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الأربعاء 2 ماي 2018، على وقع انتحار طبيب نفسي بعدما ألقى بنفسه من نافذة عيادته المتواجدة بالطابق السادس.

وأوضح المصدر ذاته أن متواجدين بعين المكان، حاولوا اقناع الطبيب البالغ من العمر حوالي 37 سنة، بالتراجع عن فكرة الانتحار، وحاولوا اقتحام عيادته لكن الباب كان مغلقا، قبل أن يلقي بنفسه، ما تسبب في مصرعه على الفور نظرا لقوة الارتطام بالأرض.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت قبل لحظات بمكان الواقعة لمعاينة جثة الطبيب الشاب، وللكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت به إلى الانتحار.