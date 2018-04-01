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''الفيفا'' تقترح إقامة بطولة عالمية جديدة

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 17:18 الفيفا تقترح إقامة بطولة عالمية جديدة | سبور
''الفيفا'' تقترح إقامة بطولة عالمية جديدة
قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، اقتراحه بإقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة ثماني منتخبات، كل عامين من دون المساس بكأس العالم.

''شوف سبور''

قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، اقتراحه بإقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة ثماني منتخبات، كل عامين من دون المساس بكأس العالم.

وستكون البطولة الجديدة، التي تعرف باسم ''الثمانية الكبار''، بمثابة الدور النهائي لمسابقة الدوري العالمي للأمم والتي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية ويعتقد ''فيفا'' أنه يمكن بيع حقوقها مقابل 25 بليون دولار لمدة 12 عاماً.

و قال إنفانتينو نقلا عن ''رويترز'' اليوم ، إن مجموعة غير محددة من المستثمرين عرضوا 25 بليون دولار للحصول على حقوق البطولة التي يريد إقامتها بين أكتوبر و نوفمبر من كل عام فردي بدء من 2021.

وفي المقابل، ووفقاً لهذا الاقتراح سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حالياً كل أربع سنوات قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء جياني إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الثمانية الكبار كأس القارات

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