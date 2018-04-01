 تزامنــا مع قرار المغرب كارثة كبرى تنتظر إيران إذا نفذ ترامب هذا القرار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..تعرض سائحة صينية للسرقة بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..تعرض سائحة صينية للسرقة بالبيضاء

الوزير الفاسي الفهري يؤكد على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق لتقليص العجز في السكن | بوليتيك

الوزير الفاسي الفهري يؤكد على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق لتقليص العجز في السكن

فيديو : محمود بنحليب لاعب الرجاء يسجل الهدف الأول في مرمى سريع واد زم | بووز

فيديو : محمود بنحليب لاعب الرجاء يسجل الهدف الأول في مرمى سريع واد زم

بوريطة: ليس هناك بديل عن الحوار لإرساء شراكة أورو- إفريقية في مجال الهجرة والتنمية | بوليتيك

بوريطة: ''ليس هناك بديل عن الحوار لإرساء شراكة أورو- إفريقية في مجال الهجرة والتنمية''

المغرب و توغو.. إعفــاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية | بوليتيك

المغرب و توغو.. إعفــاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

عاجل وخطير :طبيب نفسي انتاحر من نافدة عيادته بالطابق السادس بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وخطير :طبيب نفسي انتاحر من نافدة عيادته بالطابق السادس بالبيضاء

المدرب الجزائري بنشيخة : 33 عام ماربحنا المنتخب المغربي أو بغيتيني أنا نربحو‎ | بووز

المدرب الجزائري بنشيخة : 33 عام ماربحنا المنتخب المغربي أو بغيتيني أنا نربحو‎

تزامنــا مع قرار المغرب كارثة كبرى تنتظر إيران إذا نفذ ترامب هذا القرار | دولي

تزامنــا مع قرار المغرب كارثة كبرى تنتظر إيران إذا نفذ ترامب هذا القرار

المغرب والسعودية يتباحثان حول سبل تعزيز التعاون القضائي | بوليتيك

المغرب والسعودية يتباحثان حول سبل تعزيز التعاون القضائي

مقاطعون ولكن...!

تزامنــا مع قرار المغرب كارثة كبرى تنتظر إيران إذا نفذ ترامب هذا القرار

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 17:11 تزامنــا مع قرار المغرب كارثة كبرى تنتظر إيران إذا نفذ ترامب هذا القرار | دولي
تزامنــا مع قرار المغرب كارثة كبرى تنتظر إيران إذا نفذ ترامب هذا القرار
تحاول طهران التقليل من تداعيات الانسحاب الأمريكي المحتمل من الاتفاق النووي، بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب مرارا بذلك، إذ تروج الحكومة الإيرانية إلى أنها لن تعاني من شح الطاقة، مثلما عانت في

''شـــوف تيفي''

تحاول طهران التقليل من تداعيات الانسحاب الأمريكي المحتمل من الاتفاق النووي، بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب مرارا بذلك، إذ تروج الحكومة الإيرانية إلى أنها لن تعاني من شح الطاقة، مثلما عانت في السابق في حال إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

لكن هذا الطرح تنفيه تقارير مستندة للوقائع على الأرض، فوفقا لصحيفة ''فايننشال تايمز'' البريطانية سيحدث العكس، وسيسقط قطاع الطاقة الإيراني بالضربة القاضية في حال نفذ ترامب تهديده.

فقد زادت طهران من إنتاج النفط منذ تخفيف العقوبات، بمقدار مليون برميل نفط يوميا، لتصل إلى حوالي 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، وهو أمر قد يتوقف حال إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وسيطال التأثير على قطاع الطاقة الإيراني الصفقة التي وقعتها شركة ''طوطال'' الفرنسية لتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي في الخليج العربي، بقيمة خمسة مليار دولار، وباعتراف الحكومة الإيرانية فإنه لن يكون هناك مستقبل لقطاع الطاقة لديها دون تطوير هذا الحقل الذي تتقاسمه مع قطر، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية''.

كذلك يتوقع أن تتوقف صفقات تجارية عدة أبرمتها الحكومة الإيرانية مثل الصفقتين اللتين وقعتهما مع شركتي ''بوينغ'' بقيمة 8 مليارات دولار، ومنافستها ''إيرباص'' بقيمة 10 مليارات دولار، لتحديث أسطول إيران المتهالك من الطائرات.

وقد يعصف ترامب بهذه الصفقات إذا أعاد فرض العقوبات، لأن إيرباص تستخدم أجزاء وقطع غيار أمريكية الصنع، كما أن العديد من الشركات الأجنبية الكبرى تتخوف من علاقات تجارية مع إيران بسبب إمكانية عودة العقوبات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ترامب إيران كارثة حزب الله

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أربع أحـــزاب تتحالف للإطاحة بأردوغـــان | دولي

أربع أحـــزاب تتحالف للإطاحة بأردوغـــان

بالفيديو: نــايضة بباريس الفرنسية يوم فاتح ماي وهاشنو وقع | دولي

بالفيديو: نــايضة بباريس الفرنسية يوم فاتح ماي وهاشنو وقع

عاجل..ترامب يغري دولا إفريقية بمساعدات اقتصادية مقابل التخلي عن المغرب ودعم الملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026 | دولي

عاجل..ترامب يغري دولا إفريقية بمساعدات اقتصادية مقابل التخلي عن المغرب ودعم الملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

استنكار كبير بعد قرار هدم أكبر معلمة بالبيضاء فيلودروموهاشنو واقع | بــووز
منذ 11 دقيقة

استنكار كبير بعد قرار هدم أكبر معلمة بالبيضاء ''فيلودروم''وهاشنو واقع

بعد 14 العام ديال الخدمة..مُفتش شـرطة يتحول إلى حارس ليلي و يوجه نداء مباشرا للحموشي | حالة خاصة

بعد 14 العام ديال الخدمة..مُفتش شـرطة يتحول إلى حارس ليلي و يوجه نداء مباشرا للحموشي

بنكيران مدير سنطرال اللي وصف المقاطعين بالخونة:أنا غلطت وكنعتاذر لكل المغاربة و لأي واحد جرحتو | قنوات أخرى

بنكيران مدير سنطرال اللي وصف المقاطعين بالخونة:أنا غلطت وكنعتاذر لكل المغاربة و لأي واحد جرحتو

بالفيديو..حضور قوي لجماهير سري واد زم في مباراة الرجاء البيضاوي | بــووز

بالفيديو..حضور قوي لجماهير سري واد زم في مباراة الرجاء البيضاوي

﻿

آخر المستجدات

خطير..تعرض سائحة صينية للسرقة بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

خطير..تعرض سائحة صينية للسرقة بالبيضاء

الوزير الفاسي الفهري يؤكد على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق لتقليص العجز في السكن | بوليتيك

الوزير الفاسي الفهري يؤكد على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق لتقليص العجز في السكن

فيديو : محمود بنحليب لاعب الرجاء يسجل الهدف الأول في مرمى سريع واد زم | بووز

فيديو : محمود بنحليب لاعب الرجاء يسجل الهدف الأول في مرمى سريع واد زم

بوريطة: ليس هناك بديل عن الحوار لإرساء شراكة أورو- إفريقية في مجال الهجرة والتنمية | بوليتيك

بوريطة: ''ليس هناك بديل عن الحوار لإرساء شراكة أورو- إفريقية في مجال الهجرة والتنمية''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.