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الفيفا يقترح إقامة كأس عالم مصغرة تجرى كل عامين

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 16:57 الفيفا يقترح إقامة كأس عالم مصغرة تجرى كل عامين | سبور
الفيفا يقترح إقامة كأس عالم مصغرة تجرى كل عامين
اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة ثمانية منتخبات، كل عامين.

شوف سبور

اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة ثمانية منتخبات، كل عامين.

وحسب ما تداولته وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، فإن البطولة العالمية ستكون بمثابة الدور النهائي لمسابقة الدوري العالمي للأمم والتي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية.

وبهذا الخصوص، قال إنفانتينو، إن مجموعة غير محددة من المستثمرين عرضوا 25 مليار دولار للحصول على حقوق البطولة التي يريد إقامتها في أكتوبر أو نونبر من كل عام فردي بدء من سنة 2021.

وفي المقابل، ووفقا لهذا المقترح، سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حاليا كل أربع سنوات قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.

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شوف تيفي سبور الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

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