المغرب والسعودية يتباحثان حول سبل تعزيز التعاون القضائي ﻿

أجرى وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، همت سبل تعزيز التعاون القضائي بين المملكتين.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أجرى وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، همت سبل تعزيز التعاون القضائي بين المملكتين.

وأشاد أوجار، خلال هذه المباحثات، بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين المغرب والسعودية، مجددا التأكيد على استعداد المملكة للرفع من مستوى التعاون الثنائي.

ونوه وزير العدل بالمناسبة، بالإصلاحات التي باشرتها المملكة بغية إصلاح منظومة العدالة، لا سيما من خلال نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

وأبرز أن الإصلاح يتم بـ''انسيابية وإيجابية''، بالرغم من الإكراهات اللوجيستية وكذا الثقافية التي قد تعترضه، خاصة وأن استقلال مؤسسة النيابة العامة يعكس استقلالية القضاء.

وأوضح أن هذه المباحثات تندرج في إطار تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المغرب والسعودية في المجال القضائي، وتشكل مناسبة للاطلاع على المنظومة القضائية المغربية.

وكان الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب قد أجرى، أول أمس الاثنين، مباحثات مع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تمحورت حول تعزيز علاقات التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

وسيعقد النائب العام للمملكة العربية السعودية، خلال زيارته للمغرب منذ 29 أبريل والتي تستمر إلى 5 ماي المقبل، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة من أجل تبادل الخبرات والتجارب وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.