بالفيديو والصور..مدينة الدار البيضاء غارقة في الأزبال والنفايات ﻿

تفاجأت ساكنة مدينة الدار البيضاء، خلال اليومين الماضيين بتراكم كمية مهمة من الأزبال والنفايات، وخاصة بالأحياء الشعبية، وهو ما جعلهم يعبرون عن غضبهم واستيائهم الشديد.

''شوف تيفي''

تفاجأت ساكنة مدينة الدار البيضاء، خلال اليومين الماضيين بتراكم كمية مهمة من الأزبال والنفايات، وخاصة بالأحياء الشعبية، وهو ما جعلهم يعبرون عن غضبهم واستيائهم الشديد.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' في كشفه عن أسباب تراكم الأزبال بأحياء مدينة الدار البيضاء، فإن الشركة المكلفة بجمع ''الأزبال''، لم تعمل أمس الثلاثاء بمناسبة عيد الشغل، وهو ما جعل ساكنة البيضاء، تستفيق اليوم الأربعاء، على تراكم هذه ''الأزبال''.

وأشار ذات المصدر إلى أن العديد من المناطق بالعاصمة الاقتصادية، أصبحت تعرف في الآونة الأخيرة، تراكم النفايات، خاصة بعد إنهاء مجلس المدينة تعاقده مع مجموعة من الشركات.