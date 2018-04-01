رجال الحموشي يضعون حدا لنشاط عصابة إجرامية خطيرة بتطوان ﻿

تمكنت عناصر فرقة الأبحاث الولائية والقسم القضائي الثاني التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان مساء أمس الثلاثاء، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقات من داخل محلات تجارية.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر فرقة الأبحاث الولائية والقسم القضائي الثاني التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان مساء أمس الثلاثاء، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقات من داخل محلات تجارية.

وحسب ولاية أمن تطوان فإن مصالح الأمن، توصلت بشكاية خلال نهاية الأسبوع الفارط بتعرض محل لبيع اللحوم للسرقة، حيث انتقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان وقامت باستغلال جميع المعطيات المتوفرة من كاميرات وغيرها من تقنيات البحث لتتمكن في ظرف وجيز من تحديد هوية أحد المشتبه بهم وهو الخيط الذي ساهم في كشف هوية باقي المتورطين.

وأوضحت ولاية الأمن أن فرق الأبحاث وبناء على المعطيات المتوفرة باشرت عملياتها التي أسفرت عن إيقاف ستة أشخاص بينهم ثلاثة قاصرين بدون سوابق قضائية، ينحدرون جميعا من مدينة تطوان وغير مبحوث عنهم، كما تم وضعهم جميعا رهن الحراسة النظرية والمراقبة من أجل تعميق البحث معهم بتعليمات من النيابة العامة المختصة.