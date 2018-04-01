الممثل الشهير محمد رمضان أمام القضاء ﻿

كشف مازن الحايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات ''إم بي سي'' لوسائل الإعلام العربية أن الممثل المصري محمد رمضان لم يلتزم بالعقود المبرمة بينه وبين شركة ''O3'' والتي تنص على تقديمه لعمل درامي جديد مع

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كشف مازن الحايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات ''إم بي سي'' لوسائل الإعلام العربية أن الممثل المصري محمد رمضان لم يلتزم بالعقود المبرمة بينه وبين شركة ''O3'' والتي تنص على تقديمه لعمل درامي جديد مع القناة خلال عام 2018، وهو ما لم يحدث، إذ أن رمضان تعاقد مع منتج آخر، إذ وقع عقود مسلسله الجديد مع شركة العدل كروب الأمر الذي رفضته الشركة الأولى بكون أن هناك عقودا بينها وبين ''رمضان'' لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف المتحدث منذ يومين، « إن رمضان حصل على مقدم عقده كاملاً، والذي ينص عليه العقد والتزمت القناة بكافة حقوقه لكنه لم يلتزم بواجباته تجاه القناة ».

وأمام هذا الأمر أكد مازن الحايك أن القناة التجأت إلى القضاء للتدخل في المسألة.