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هام للمغاربة..هكذا سيتم مراقبة هلال شهر رمضان..وهذا جديد التوقعات

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 16:40 هام للمغاربة..هكذا سيتم مراقبة هلال شهر رمضان..وهذا جديد التوقعات | مجتمع
هام للمغاربة..هكذا سيتم مراقبة هلال شهر رمضان..وهذا جديد التوقعات
أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن تحديد غرة شهر رمضان 1439 هـ في البلدان الإسلامية سيتم بطريقتين: ''الأولى الحسابات والتقديرات الفلكية، والثانية عن طريق تحري الهلال بالعين المجردة أو

''شوف تيفي''

أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن تحديد غرة شهر رمضان 1439 هـ في البلدان الإسلامية سيتم بطريقتين: ''الأولى الحسابات والتقديرات الفلكية، والثانية عن طريق تحري الهلال بالعين المجردة أو بالتليسكوب يوم 29 من شهر شعبان الهجري.

وأوضحت الجمعية في بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' خلال الأسبوع الجاري أن اللجان بعدد من البلدان العربية والإسلامية ستراقب هلال شهر رمضان الذي تشير التوقعات الفلكية بخصوصه أن يوم الأربعاء 16 ماي 2018 سيكون أول أيام شهر رمضان، حيث ستعلن تركيا رسميا رؤية الهلال في كل من ''تركيا ودول البلقان، وكوسوفو ومقدونيا ورومانيا والبوسنة وصربيا وبلغاريا والجبل الأسود وألبانيا وسلوفينيا وروسيا، بينما سيعلن عنه وفق فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بأوكرانيا وألمانيا، وسيعلن عنه بكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفق التقويم الخاص بالجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية (إسنا ISNA) الذي يتبعه مسلمو كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأكدت الجمعية أن رمضان سيكون يوم الخميس 17 ماي 2018 في أغلب الدول العربية والإسلامية وهي سلطنة عمان، وذلك حسب التقويم العماني 2018، والمملكة العربية السعودية، وذلك حسب بيان عدة فلكيين:الدكتور عبد الله المسند والفلكي ملهم هندي وسامي عبيد عبد الله الحربي.

ويضاف إلى ما سبق مصر حسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والسودان والأراضي الفلسطينية والوقف السني في العراق وقطر والإمارات العربية المتحدة حسب التقويم الهجري الموحد،والكويت حسب الفلكي الكويتي يوسف المرزوق، والبحرين واليمن وسوريا حسب بيان الجمعية الفلكية السورية ولبنان والأردن واليمن وليبيا حسب بيان جمعية رؤية لهواة الفلك بليبيا وتونس حسب بيان المعهد الوطني للرصد الجوي والجزائر وماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة وأستراليا الذي ستعلنه اللجنة الإسلامية لتحري الهلال.

وأشارت الجمعية إلى أن الأمر نفسه، سيكون بالنسبة لإيران ومجلس اتحاد العلماء بجنوب إفريقيا والمملكة المغربية حسب التقديرات العلمية لجمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر وجمعية علماء سريلانكا والمرصد الإسلامي لمراقبة الأهلة بفرنسا، وكذلك جمعية وفاق العلماء بالمملكة المتحدة والمرصد الإسلامي للهلال بإيطاليا ولجنة مراقبة الهلال بتورنتو وضواحيها بكندا ولجنة شيكاغو لمراقبة الهلال ولجنة رؤية الهلال لأمريكا الشمالية ولجنة رؤية الهلال بكولومبيا وأمريكا الجنوبية ولجنة رؤية الهلال بغينيا والجمعية الفلكية ببروناي دار السلام مشيرة إلى أن هناك لجان بعدد من البلدان الإفريقية تتوقع أن تعلن يوم الخميس 17 ماي كأول يوم في رمضان، وهي زامبيا ومالاوي وزيمبابوي والموزمبيق ونيجيريا وتنزانيا ومدغشقر وكينيا وغانا.

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