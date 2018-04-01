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شـــــاعلة.. تورط إيران في الإخلال بأمن المغرب جدير بالتفات المجتمع الدولي للكشف عن جرائم ''حزب الله'' ونشاطاته الإرهابية

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 16:28 شـــــاعلة.. تورط إيران في الإخلال بأمن المغرب جدير بالتفات المجتمع الدولي للكشف عن جرائم حزب الله ونشاطاته الإرهابية | بوليتيك
شـــــاعلة.. تورط إيران في الإخلال بأمن المغرب جدير بالتفات المجتمع الدولي للكشف عن جرائم ''حزب الله'' ونشاطاته الإرهابية
أكدت صحيفة (عكاظ) السعودية، أن تورط إيران في الإخلال بأمن المغرب ''جدير بالتفات المجتمع الدولي''. وأوضحت الصحيفة ، في افتتاحية بعنوان ''عزلة الملالي تستحكم'' في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن البعد

''شوف تيفي''

 أكدت صحيفة (عكاظ) السعودية، أن تورط إيران في الإخلال بأمن المغرب ''جدير بالتفات المجتمع الدولي''. وأوضحت الصحيفة ، في افتتاحية بعنوان ''عزلة الملالي تستحكم'' في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن البعد الجغرافي الشاسع بين إيران والمغرب ''لم يمنعها من التآمر عليه والتخطيط لتفتيت وحدة أراضيه''.

وأضافت أن مخططات الملالي التدميرية ''لا تقتصر على دول الجوار فحسب، وإنما تستهدف كل ما هو عربي، إن لم يكن كل ما هو إسلامي بدافع من طائفيتها البغيضة''، وأشارت (عكاظ) إلى أنه ''يوما بعد يوم تتكشف أبعاد مؤامرات النظام الإيراني وتورطه في زعزعة استقرار المنطقة العربية والعبث بأمن وتماسك دولها''.

وتمثلت آخر ''جرائم نظام إيران التآمري''، تضيف الصحيفة، في ''استهداف وحدة التراب الوطني للمغرب من خلال دعم جبهة (بوليساريو) عبر ذراعها الإرهابي (حزب الله) اللبناني، ما دفع الرباط، أمس، إلى المسارعة بتوجيه صفعة قوية لإيران بإعلان قطع العلاقات مع نظام ''ولاية الفقيه'' وطرد سفيرها، وإغلاق السفارة المغربية في طهران، بعدما كشف وزير خارجيتها أن إيران وحليفها (حزب الله) يدعمان (بوليساريو) تدريبا وتسليحا''.

وخلصت الصحيفة، بالإشارة إلى أن ''النظام الإيراني يضيق الخناق على نفسه، ويتسبب من خلال جرائمه غير المبررة في إحكام العزلة على نفسه، فاليوم خسر علاقاته مع المغرب، ومن قبل خسر علاقاته مع دول الجوار، ولا تزال علاقاته الخارجية عرضة لمزيد من التأزيم طالما لم يتراجع عن نشاطاته الإرهابية وتدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية''.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة قد أعلن أمس، أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها (حزب الله) لل''بوليساريو''.

‫شوف تيفي

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