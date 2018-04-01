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عامل صباغة يلقى حتفه يوم عيد الشغل بأكادير

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 16:14 عامل صباغة يلقى حتفه يوم عيد الشغل بأكادير | حوادث و حقوق
عامل صباغة يلقى حتفه يوم عيد الشغل بأكادير
لقي شخص ثلاثيني مصرعه مساء أمس الثلاثاء، الذي يصادف عيد الشغل، بعد سقوطه من إحدى العمارات السكنية بالحي المحمدي بأكادير حينما كان يقوم بصباغة واجهتها الأمامية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي شخص ثلاثيني مصرعه مساء أمس الثلاثاء، الذي يصادف عيد الشغل، بعد سقوطه من إحدى العمارات السكنية بالحي المحمدي بأكادير حينما كان يقوم بصباغة واجهتها الأمامية.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالحادث ناتج عن فقدان الضحية توازنه عندما كان فوق علو تجاوز 15 مترا عن الأرض، ما جعله يسقط للأسفل في مشهد وصف بالمروع أدى لوفاته على الفور نتيجة قوة اصطدامه مع الأرضية الإسمنتية للشارع.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية وممثلي السلطات المحلية والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، في الوقت الذي فتحت فيه السلطات الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير عامل صباغة مصرع عيد الشغل

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