مؤلم..أيام قبل اجتيازها امتحان البكالوريا .. رموك ينهي حياة شابة مغربية بإيطاليا ﻿

لقيت شابة مغربية في عمر الزهور، مصرعها، نهاية الأسبوع المنصرم بطريقة بشعة، عقب تعرضها لحادثة سير مروعة بمدينة آسطي الإيطالية خلال رحلتها رفقة صديقتها إلى جبال الألب.

''شوف تيفي''

لقيت شابة مغربية في عمر الزهور، مصرعها، نهاية الأسبوع المنصرم بطريقة بشعة، عقب تعرضها لحادثة سير مروعة بمدينة آسطي الإيطالية خلال رحلتها رفقة صديقتها إلى جبال الألب.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية فإن الشابة المغربية البالغة من العمر قيد حياتها 18 سنة، كانت في طريقها رفقة أربع صديقات لها، في اتجاه مدينة آسطي، إلا أن شاحنة، دهست السيارة التي كانوا على متنها، ما تسبب في إصابة المغربية ''م.ع'' والتي لفظت أنفاسها الأخيرة وهي في الطريق إلى المستشفى.

و أشارت ذات المصادر أن صديقات المغربية، أصبن بجروح متفاوتة الخطورة، مبرزا أن جثمان المغربية التي كانت بصدد اجتياز امتحان الباكالوريا سيتم نقله إلى المغرب، حيث باشرت المصالح القنصلية المغربية القيام بالإجراءات اللازمة.