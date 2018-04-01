الكزاز يقود مباراة الرجاء و سريع واد زم ﻿

"شوف سبور"
أسندت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مهمة قيادة مباراة فريق الرجاء الرياضي و فريق سريع واد زم، برسم مؤجل الدورة 27 من البطولة الاحترافية إلى الحكم سمير الكزاز.
ويساعد الحكم الكزاز، في هذه المباراة كل من آيت عبو هشام، ومامي هشام، و حجاجي حميد كحكم رابع .
ويذكر أن المباراة بين الفريقين ستجرى اليوم الأربعاء على أرضية الملعب البلدي بمدينة واد زم ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، علما أن الفريق الأخضر يحتل المركز 7 برصيد 41 نقطة، و الفريق الوادزمي المرتبة 15 برصيد 28 نقطة.