الكزاز يقود مباراة الرجاء و سريع واد زم ﻿

أسندت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مهمة قيادة مباراة فريق الرجاء الرياضي و فريق سريع واد زم، برسم مؤجل الدورة 27 من البطولة الاحترافية إلى الحكم سمير الكزاز.

"شوف سبور"

أسندت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مهمة قيادة مباراة فريق الرجاء الرياضي و فريق سريع واد زم، برسم مؤجل الدورة 27 من البطولة الاحترافية إلى الحكم سمير الكزاز.

ويساعد الحكم الكزاز، في هذه المباراة كل من آيت عبو هشام، ومامي هشام، و حجاجي حميد كحكم رابع .

ويذكر أن المباراة بين الفريقين ستجرى اليوم الأربعاء على أرضية الملعب البلدي بمدينة واد زم ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، علما أن الفريق الأخضر يحتل المركز 7 برصيد 41 نقطة، و الفريق الوادزمي المرتبة 15 برصيد 28 نقطة.