سكان أولاد فارس إقليم سطات يشكون غياب الأطر الطبية بمستوصف المنطقة لوزارة الدكالي ﻿

تُعاني دواوير جماعة أولاد فارس، و ساكنة جماعة السكامنة ، المجاورة لها بإقليم سطات الأمرين ، بسبب الغيابِ غير المبرر و المتكرر للطبيبة الرئيسية ، و غياب التجهيزات الطبيّة ، وهو الأمر الذي يُجبر

شوف تيفي:سطات

تُعاني دواوير جماعة أولاد فارس، و ساكنة جماعة السكامنة ، المجاورة لها بإقليم سطات الأمرين ، بسبب الغيابِ غير المبرر و المتكرر للطبيبة الرئيسية ، و غياب التجهيزات الطبيّة ، وهو الأمر الذي يُجبر سكان المنطقة على قطع أكثر من عشرات الكيلومترات ، والتوجّه إلى مدينة سطات و ابن أحمد ، من أجل العلاج.

وأكدت مصادر محلية لـ”شوف تيفي” أن نساء سكّان الدواوير المجاورة للجماعة ، يضطرن إلى قطع ما بين 18 و20 كيلومترا، يوم السوق الأسبوعي الذي ينظّم في الجماعة يوم الثلاثاء ، من أجل تلقيح أطفالهنّ ، أو الاستفادة من خدمات طبّية ، غيرَ أنهنّ يجدن أنفسهنّ بعد قطع عشرات الكيلومترات أمام مركز صحي لا يتوفر سوى على ممرض واحد ، وبدون تجهيزات طبية ، ويكون مقفلا في أغلب الأحيان.

وأضافت المصادر ذاتها أن المستوصف يعاني من نقص في التجهيزات الطبية والموارد البشرية، حيث لا يتوفر على طبيب رئيسي قار مما يتسبب في ضعف الخدمات الصحية المقدمة للساكنة كما يفتقر لمولدة، وهو ما يعرض نساء الدواوير لمشاكل خطيرة.

المصادر نفسها حملت مسؤولية هذه الغيابات المتكررة للأطر الطبية بهذا المركز للمجلس الجماعي المكلف بتسيير الشأن المحلي للمواطنين والذي لم يتحرك بخصوص الأمر ، كما تحملها للسلطة المحلية التي لم تقم بدورها رغم علمها بهذا الأمر ، والذي يعرقل يوميا مصالح عشرات المواطنين ، وكم من مرة احتجت واشتكت الساكنة بخصوص المشكل .

لذلك تطالب ساكنة أولاد فارس وزارة الصحة بالتحرك فورا بخصوص المشكل ، كما يجب على “السلطات الإقليمية و مندوبية الصحة بسطات” أن تتحمل كامل مسؤولياتها بخصوص الأمر ، الذي يتعلق بحياة المواطنين المهددة في الغياب الممنهج للطبيبة الرئيسية بالمركز الصحي ، وتعطيل المصالح اليومية الصحية وغير الصحية لأزيد من 15 ألف نسمة من المواطنين ، وضرورة تقديم حلول آنية لا ترقيعية بتوفير “طبيب خاص بالجماعة.