 سكان أولاد فارس إقليم سطات يشكون غياب الأطر الطبية بمستوصف المنطقة لوزارة الدكالي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد الهدف الثالث لسريع واد زم الرائــع في مرمى الرجاء | بووز

شاهد الهدف الثالث لسريع واد زم الرائــع في مرمى الرجاء

خطير..تعرض سائحة صينية للسرقة بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..تعرض سائحة صينية للسرقة بالبيضاء

الوزير الفاسي الفهري يؤكد على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق لتقليص العجز في السكن | بوليتيك

الوزير الفاسي الفهري يؤكد على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق لتقليص العجز في السكن

فيديو : محمود بنحليب لاعب الرجاء يسجل الهدف الأول في مرمى سريع واد زم | بووز

فيديو : محمود بنحليب لاعب الرجاء يسجل الهدف الأول في مرمى سريع واد زم

بوريطة: ليس هناك بديل عن الحوار لإرساء شراكة أورو- إفريقية في مجال الهجرة والتنمية | بوليتيك

بوريطة: ''ليس هناك بديل عن الحوار لإرساء شراكة أورو- إفريقية في مجال الهجرة والتنمية''

المغرب و توغو.. إعفــاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية | بوليتيك

المغرب و توغو.. إعفــاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

عاجل وخطير :طبيب نفسي انتاحر من نافدة عيادته بالطابق السادس بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وخطير :طبيب نفسي انتاحر من نافدة عيادته بالطابق السادس بالبيضاء

المدرب الجزائري بنشيخة : 33 عام ماربحنا المنتخب المغربي أو بغيتيني أنا نربحو‎ | بووز

المدرب الجزائري بنشيخة : 33 عام ماربحنا المنتخب المغربي أو بغيتيني أنا نربحو‎

تزامنــا مع قرار المغرب كارثة كبرى تنتظر إيران إذا نفذ ترامب هذا القرار | دولي

تزامنــا مع قرار المغرب كارثة كبرى تنتظر إيران إذا نفذ ترامب هذا القرار

مقاطعون ولكن...!

سكان أولاد فارس إقليم سطات يشكون غياب الأطر الطبية بمستوصف المنطقة لوزارة الدكالي

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 15:57 سكان أولاد فارس إقليم سطات يشكون غياب الأطر الطبية بمستوصف المنطقة لوزارة الدكالي | مجتمع
سكان أولاد فارس إقليم سطات يشكون غياب الأطر الطبية بمستوصف المنطقة لوزارة الدكالي
تُعاني دواوير جماعة أولاد فارس، و ساكنة جماعة السكامنة ، المجاورة لها بإقليم سطات الأمرين ، بسبب الغيابِ غير المبرر و المتكرر للطبيبة الرئيسية ، و غياب التجهيزات الطبيّة ، وهو الأمر الذي يُجبر

شوف تيفي:سطات

تُعاني دواوير جماعة أولاد فارس، و ساكنة جماعة السكامنة ، المجاورة لها بإقليم سطات الأمرين ، بسبب الغيابِ غير المبرر و المتكرر للطبيبة الرئيسية ، و غياب التجهيزات الطبيّة ، وهو الأمر الذي يُجبر سكان المنطقة على قطع أكثر من عشرات الكيلومترات ، والتوجّه إلى مدينة سطات و ابن أحمد ، من أجل العلاج.

وأكدت مصادر محلية لـ”شوف تيفي” أن نساء سكّان الدواوير المجاورة للجماعة ، يضطرن إلى قطع ما بين 18 و20 كيلومترا، يوم السوق الأسبوعي الذي ينظّم في الجماعة يوم الثلاثاء ، من أجل تلقيح أطفالهنّ ، أو الاستفادة من خدمات طبّية ، غيرَ أنهنّ يجدن أنفسهنّ بعد قطع عشرات الكيلومترات أمام مركز صحي لا يتوفر سوى على ممرض واحد ، وبدون تجهيزات طبية ، ويكون مقفلا في أغلب الأحيان.

وأضافت المصادر ذاتها أن المستوصف يعاني من نقص في التجهيزات الطبية والموارد البشرية، حيث لا يتوفر على طبيب رئيسي قار مما يتسبب في ضعف الخدمات الصحية المقدمة للساكنة كما يفتقر لمولدة، وهو ما يعرض نساء الدواوير لمشاكل خطيرة.

المصادر نفسها حملت مسؤولية هذه الغيابات المتكررة للأطر الطبية بهذا المركز للمجلس الجماعي المكلف بتسيير الشأن المحلي للمواطنين والذي لم يتحرك بخصوص الأمر ، كما تحملها للسلطة المحلية التي لم تقم بدورها رغم علمها بهذا الأمر ، والذي يعرقل يوميا مصالح عشرات المواطنين ، وكم من مرة احتجت واشتكت الساكنة بخصوص المشكل .

لذلك تطالب ساكنة أولاد فارس وزارة الصحة بالتحرك فورا بخصوص المشكل ، كما يجب على “السلطات الإقليمية و مندوبية الصحة بسطات” أن تتحمل كامل مسؤولياتها بخصوص الأمر ، الذي يتعلق بحياة المواطنين المهددة في الغياب الممنهج للطبيبة الرئيسية بالمركز الصحي ، وتعطيل المصالح اليومية الصحية وغير الصحية لأزيد من 15 ألف نسمة من المواطنين ، وضرورة تقديم حلول آنية لا ترقيعية بتوفير “طبيب خاص بالجماعة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سطات أولاد فارس يشتكون غياب الأطر الطبية تجهيزات المستوصف الطبيب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو والصور..مدينة الدار البيضاء غارقة في الأزبال والنفايات | مجتمع

بالفيديو والصور..مدينة الدار البيضاء غارقة في الأزبال والنفايات

هام للمغاربة..هكذا سيتم مراقبة هلال شهر رمضان..وهذا جديد التوقعات | مجتمع

هام للمغاربة..هكذا سيتم مراقبة هلال شهر رمضان..وهذا جديد التوقعات

مرة أخرى حجز ثلاثة أطنان من فضلات الدجاج موجهة لتعليف الماشية | مجتمع

مرة أخرى حجز ثلاثة أطنان من فضلات الدجاج موجهة لتعليف الماشية

رئاسة النيابة العامة: إلغاء ما يقارب 170 ألف مذكرة اعتقال خاصة بالإكراه البدني في مخالفات السير | مجتمع

رئاسة النيابة العامة: إلغاء ما يقارب 170 ألف مذكرة اعتقال خاصة بالإكراه البدني في مخالفات السير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو لحظات بعد انتحار طبيب نفسي من نافذة عيادته بالدارالبيضاء..شوفو أشنو وقع | بــووز
منذ 2 دقائق

أول فيديو لحظات بعد انتحار طبيب نفسي من نافذة عيادته بالدارالبيضاء..شوفو أشنو وقع

استنكار كبير بعد قرار هدم أكبر معلمة بالبيضاء فيلودروموهاشنو واقع | بــووز

استنكار كبير بعد قرار هدم أكبر معلمة بالبيضاء ''فيلودروم''وهاشنو واقع

بعد 14 العام ديال الخدمة..مُفتش شـرطة يتحول إلى حارس ليلي و يوجه نداء مباشرا للحموشي | حالة خاصة

بعد 14 العام ديال الخدمة..مُفتش شـرطة يتحول إلى حارس ليلي و يوجه نداء مباشرا للحموشي

بنكيران مدير سنطرال اللي وصف المقاطعين بالخونة:أنا غلطت وكنعتاذر لكل المغاربة و لأي واحد جرحتو | قنوات أخرى

بنكيران مدير سنطرال اللي وصف المقاطعين بالخونة:أنا غلطت وكنعتاذر لكل المغاربة و لأي واحد جرحتو

﻿

آخر المستجدات

شاهد الهدف الثالث لسريع واد زم الرائــع في مرمى الرجاء | بووز
منذ 9 دقائق

شاهد الهدف الثالث لسريع واد زم الرائــع في مرمى الرجاء

خطير..تعرض سائحة صينية للسرقة بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..تعرض سائحة صينية للسرقة بالبيضاء

الوزير الفاسي الفهري يؤكد على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق لتقليص العجز في السكن | بوليتيك

الوزير الفاسي الفهري يؤكد على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق لتقليص العجز في السكن

فيديو : محمود بنحليب لاعب الرجاء يسجل الهدف الأول في مرمى سريع واد زم | بووز

فيديو : محمود بنحليب لاعب الرجاء يسجل الهدف الأول في مرمى سريع واد زم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.