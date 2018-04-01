مرة أخرى حجز ثلاثة أطنان من فضلات الدجاج موجهة لتعليف الماشية ﻿

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن وجدة من إيقاف سائق سيارة محملة بكمية كبيرة من نفايات الدجاج وخليط من الدقيق ومادة الشعرية، صباح يوم الإثنين المنصرم.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن وجدة من إيقاف سائق سيارة محملة بكمية كبيرة من نفايات الدجاج وخليط من الدقيق ومادة الشعرية، صباح يوم الإثنين المنصرم.

ووفق ما كشفت عنه يومية المساء في عددها ليومه الأربعاء، فإن العناصر الأمنية وخلال تفتيشها للسيارة عثرت على ثلاثة أطنان ونصف من النفايات إلى جانب كمية من خليط الدقيق والشعرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المسؤولين الذين عملوا على إيقاف سائق السيارة ، انتقلوا إلى منطقة توجد بالطريق المؤدية إلى تويسنت التابعة لإقليم جرادة حيث تم العثور على كميات مهمة من فضلات الدجاج وكميات من الدقيق والشعرية بثلاثة اسطبلات فارغة من الأبقار رغم أن المعني بالأمر سبق أن ادعى أن الكمية المحجوزة كان سيقدمها علفا لأبقاره.

وكشف المعني بالأمر، أنه يقوم بطحن فضلات الدجاج وخلطها مع مواد أخرى كالدقيق والشعرية من أجل تقديمها علفا للأكباش استعدادا لعيد الأضحى المقبل.

هذا وقرر أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة المواد الغذائية بنقل كمية فضلات الدجاج المحجوزة إلى المذبح البلدي بوجدة حيث تم إتلافها باستعمال مواد كيماوية.