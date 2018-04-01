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الحبيب المالكي يدعو إلى تأسيس منتدى برلماني اقتصادي مغربي-كوري

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 15:39 الحبيب المالكي يدعو إلى تأسيس منتدى برلماني اقتصادي مغربي-كوري | بوليتيك
الحبيب المالكي يدعو إلى تأسيس منتدى برلماني اقتصادي مغربي-كوري
دعا رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء بسيول، إلى تأسيس منتدى برلماني اقتصادي إفريقي ومنتديات مماثلة بالبرلمان الكوري الجنوبي.

''شوف تيفي''

دعا رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء بسيول، إلى تأسيس منتدى برلماني اقتصادي إفريقي ومنتديات مماثلة بالبرلمان الكوري الجنوبي.

وأكد المالكي، خلال مباحثات أجراها مع لي جو-يونغ، رئيس المنتدى البرلماني الإفريقي بالجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها لهذا البلد، أن فكرة تأسيس هذا المنتدى ستتيح للبرلمانيين من بلدان صديقة تبادل الأفكار والتعاون، خدمة لمصالح الشعوب.

وسجل أن هذا المنتدى الذي سيضم النواب والفاعلين الاقتصاديين، سيشكل أرضية للتفكير وتبادل التجارب والبحث عن سبل تقوية التنسيق والتعاون الاقتصادي والتجاري، وتجسيد التعاون الثلاثي المغربي الكوري الإفريقي.

من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس النواب عن ارتياحه للاحترام والتقدير المتبادل بين المغرب وكوريا الجنوبية، مشيدا بنجاح هذه الأخيرة في توفير الأجواء والظروف التي قادت إلى المصالحة بين الكوريتين، ''والتي يجب أن تتحول إلى مصالحة دائمة تتجسد على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية''.

من جانبه، أشاد لي جو-يونغ بالمقترح الذي تقدم به المالكي بإنشاء منتدى برلماني اقتصادي مغربي كوري، معربا عن استعداده للعمل على تجسيده على أرض الواقع، باعتباره يستجيب فعلا لمستوى الثقة المتبادلة بين البلدين، وسيفتح آفاقا جديدة للتعاون مع المملكة المغربية ومن خلالها نحو إفريقيا، وهو الرهان الاستراتيجي الذي تتبناه كوريا الجنوبية لتنويع شركائها.

‫شوف تيفي

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