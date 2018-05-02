عاجل وبالصورة..الإمارات تصدر بيانا رسميا بعد قرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ﻿

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، يومه الأربعاء 2 ماي، في بيان ر سمي لها، عن وقوفها إلى جانب المغرب بعد قطعه لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران، أمس الثلاثاء.

"شوف تيفي"

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، يومه الأربعاء 2 ماي، في بيان ر سمي لها، عن وقوفها إلى جانب المغرب بعد قطعه لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران، أمس الثلاثاء.

وأكدت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية، وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية، موضحة أنها تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيات حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة (البوليساريو) بهدف زعزعة أمن المملكة المغربية الشقيقة".

​وأضاف بيان وزارة الخارجية: "الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في كل ما يضمن أمنها و استقرارها بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية.. وهي تقف مع المملكة المغربية الشقيقة صفا واحدا في إجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة، وتؤكد مجددا على موقفها التاريخي و المبدئي المؤيد لوحدة التراب المغربي"

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أعلن أمس أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها (حزب الله) للـ"بوليساريو".