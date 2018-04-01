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أوزال يودع لاعبي الرجاء ب''لوك'' شبابي

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 15:14 أوزال يودع لاعبي الرجاء بلوك شبابي | سبور
أوزال يودع لاعبي الرجاء ب''لوك'' شبابي
حرص امحمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة للرجاء، أمس الثلاثاء على الحضور لمركب الوازيس لتوديع وتحفيز لاعبي الرجاء قبل سفرهم لمدينة وادي زم التي سيخوضون بها اليوم الأربعاء مباراة مهمة أمام السريع

شــوف تيفي:

 

حرص امحمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة للرجاء، أمس الثلاثاء على الحضور لمركب الوازيس لتوديع وتحفيز لاعبي الرجاء قبل سفرهم لمدينة وادي زم التي سيخوضون بها اليوم الأربعاء مباراة مهمة أمام السريع المحلي.

وأثار ''اللوك'' الشبابي الذي حضر به أوزال لمركب الوازيس انتباه كل الحاضرين، إذ ظهر أوزال لأول مرة ببذلة رياضية وقبعة ونظارات شمسية مستغنيا عن بذلته الرسمية التي عادة ما يظهر بها.

ورافق أوزال في زيارته للاعبين الرئيس السابق للرجاء عبد السلام حنات الذي حرص بدوره على الرفع من معنويات النسور الخضر قبل السفر لوادي زم.

 

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شــوف تيفي لمغرب لرجاء أوزال لوك مباراة الرجاء

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