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أربع أحـــزاب تتحالف للإطاحة بأردوغـــان

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 14:30 أربع أحـــزاب تتحالف للإطاحة بأردوغـــان | دولي
أربع أحـــزاب تتحالف للإطاحة بأردوغـــان
سيوقع حزب الشعب الجمهوري بتركيا وثلاثة أحزاب أخرى من المعارضة اتفاقا الخميس، لتشكيل تحالف في الانتخابات التركية المبكرة المقررة في 24 يونيو، وفق ما قالت قناة (إن تي في) التلفزيونية التركية وهيئات

"شـــوف تيفي"

 

سيوقع حزب الشعب الجمهوري بتركيا وثلاثة أحزاب أخرى من المعارضة اتفاقا الخميس، لتشكيل تحالف في الانتخابات التركية المبكرة المقررة في 24 يونيو، وفق ما قالت قناة (إن تي في) التلفزيونية التركية وهيئات بث أخرى، الأربعاء.

وفي هــذا الصدد ذكرت التقارير الإعلامية أن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، توصل لاتفاق مع حزب الخير وحزب السعادة الإسلامي والحزب الديمقراطي، وقالت الوكالات إن الأحزاب الأربعة ستوقع الاتفاق الساعة الثالثة عصرا غدا الخميس حسب ما أورده موقع قناة "سكاي نيوز عربية".

هـــذا وشكل حزب العدالة والتنمية التركي الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان تحالفا مع حزب الحركة القومية.



 

‫شوف تيفي

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