الرجاء يستعيد خدمات نجمه أمام واد زم ﻿

بات بإمكان مدرب الرجاء البيضاوي خوان كارلوس غاريدو الاعتماد على نجم الفريق ليما مابيدي خلال مباراة سريع وادي زم بعدما تعافى من الإصابة التي ألمت به سابقا خلال مباراة الرجاء والدفاع الحسني الجديدي

شوف سبور

بات بإمكان مدرب الرجاء البيضاوي خوان كارلوس غاريدو الاعتماد على نجم الفريق ليما مابيدي خلال مباراة سريع وادي زم بعدما تعافى من الإصابة التي ألمت به سابقا خلال مباراة الرجاء والدفاع الحسني الجديدي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

وكان لاعب وسط ميدان الفريق، قد غاب عن مبارتي فريقه أمام كل من شباب أطلس خنيفرة التي انتهت بفوز القلعة الخضراء بثلاثة أهداف لهدفين والمغرب التطواني التي انتهت بالتعادل السلبي صفر لمثله.

جدير بالذكر، أن مباراة الرجاء وسريع وادي زم برسم مؤجل الدورة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية ستجرى على الساعة الرابعة زوالا من يومه الأربعاء بالملعب البلدي لواد زم.





