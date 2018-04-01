لطيفة رأفت دخلات طول وعرض فالوزير بوسعيد اللي وصف المقاطعين بالمداويخ ﻿

في إطار تفاعلها المتواصل مع المغاربة حول حملة المقاطعة الفايسبوكية، وجهت الفنانة المغربية لطيفة رأفت انتقادا غير مباشر للوزير محمد بوسعيد الذي وصف بعض المغاربة بالمداويخ داخل قبة البرلمانيين،

شــوف تيفي:

في إطار تفاعلها المتواصل مع المغاربة حول حملة المقاطعة الفايسبوكية، وجهت الفنانة المغربية لطيفة رأفت انتقادا غير مباشر للوزير محمد بوسعيد الذي وصف بعض المغاربة بالمداويخ داخل قبة البرلمانيين، قائلة:" كفاكم استفزازا و استهزاءا بالشعب المغربي .. كيف لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يخاطبنا بشعبي العزيز بعد البسملة و كيف لكم أن تخاطبوننا بكل هذه المصطلحات المستفزة .. "

و أضافت في تدوينة عبر حسابها بالفايسبوك :"عفوا يا أصحاب المعالي ، نحن لسنا بالجيعانين بل ولله الحمد شبعانين ، لسنا بالمداويخ بل كملنا الله بعقلنا و لسنا بخائنين للوطن بل وطنيتنا يشهد لها الجميع و نحن مقاطعون من أجل هذا الوطن الحبيب ، مغاربة حتى النخاع"

و كانت سلطانة الطرب المغربي ،عبرت سابقا عن انخراطها و تضامنها مع مطلقي حملة المقاطعة الفايسبوكية.