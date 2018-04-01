الرجاء في ورطة قبل مباراة فيتا كلوب الكونغولي ﻿

وجد فريق الرجاء البيضاوي نفسه في ورطة عقب تأكد غياب المدافع بدر بانون عن مباراة فيتا كلوب الكونغولي برسم منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب عقوبة الإيقاف.

شوف سبور

وجد فريق الرجاء البيضاوي نفسه في ورطة عقب تأكد غياب المدافع بدر بانون عن مباراة فيتا كلوب الكونغولي برسم منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب عقوبة الإيقاف.

والأكثر من هذا سيغيب، كل من المدافعين الآخرين محمد أولحاج المصاب وإسماعيل بلعلم غير مؤهل لخوض المنافسات القارية.

وأمام هذا الأمر، سيكون المدرب الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، مضطرا إلى إيجاد بديل للثلاثي الدفاعي حيث من المحتمل أن يقحم كلا من لاعب سعد كوحال وعبد الرحيم شاكير بدلا من بانون وأولحاج.

جدير بالذكر، إلى أن مباراة الرجاء وفيتا كلوب ستجرى يوم الأحد 6 ماي بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.