مارسيلو يعترف بوجود ضربة جزاء أمام بايرن ميونيخ ﻿

كشف البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد، حقيقة لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، خلال لقاء الفريق الإسباني أمام بايرن ميونيخ الألماني، يوم أمس الثلاثاء ، في إياب نهائي دوري أبطال أوروبا.

"شوف سبور"

كشف البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد، حقيقة لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، خلال لقاء الفريق الإسباني أمام بايرن ميونيخ الألماني، يوم أمس الثلاثاء ، في إياب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مارسيلو بعد نهاية المباراة : "إنها لمسة يد .. الكرة ارتطمت بيدي وأعتقد أنها ركلة جزاء .. إن قلت إنها لم تلمسني فسوف أكون كاذبا .. لكن هذه كرة القدم "..

وأضاف المدافع الأيسر لريال مدريد : "لا أتحدث عن الحكام، لكن من الواضح أنهم أحيانا يتخذون قرارات في مصلحتنا وأحيانا أخرى في مصلحة المنافس. لكن مهما يحدث عليك أن تلعب".

وكان حكم اللقاء التركي جنيد شكير قد تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح بايرن ميونيخ عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، خلال المباراة التي قادت حامل اللقب إلى النهائي بتعادله 2-2، بعد تصدي يد مارسيلو لعرضية جوشوا كيميتش داخل منطقة الجزاء، مما أثار جدلا كبيرا خلال اللقاء وبعده، لعدم احتساب ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير سير اللقاء.

ويذكر أن الفريق الملكي سينتظر في النهائي الذي يقام في كييف يوم 26 ماي الجاري، ليفربول الإنجليزي أو روما الإيطالي، اللذين يلتقيان إيابا اليوم الأربعاء، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز ليفربول بملعبه بنتيجة 5-2