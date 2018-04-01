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ســابقة.. فيسبوك يطلق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها بمواقع التواصل الاجتماعي

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 12:41 ســابقة.. فيسبوك يطلق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها بمواقع التواصل الاجتماعي | نت 2.0
ســابقة.. فيسبوك يطلق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها بمواقع التواصل الاجتماعي
كشف مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لموقع ''فيسبوك'' أمس الثلاثاء أن شبكة التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، تعد في الوقت الراهن خاصية جديدة للتحكم في الخصوصية، سيطلق عليها اسم ''مسح التاريخ''، ستمكن المستخدم

"شوف تيفي"


كشف مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لموقع "فيسبوك" أمس الثلاثاء أن شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعد في الوقت الراهن خاصية جديدة للتحكم في الخصوصية، سيطلق عليها اسم "مسح التاريخ"، ستمكن المستخدم حذف سجل التصفح.

وحسب موقع قناة "سكاي نيوز" فقد قال زوكربرغ في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، إنه سيناقش هذه الخاصية خلال مؤتمر فيسبوك السنوي (إف8) الذي بدأ أمس الثلاثاء، وكتب في تدوينته:"هذه الخاصية سوف تتيح لك رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل لنا معلومات عندما تستخدمها، وحذف هذه المعلومات من حسابك، ومنعنا من تخزينها".

وقارن زوكربرغ بين الأداة الجديدة وخاصية مسح ملفات تعريف الارتباط في المتصفح، وقال إنها يمكن أن تؤثر سلبا على بعض تجارب المستخدم، وقد تضطره إلى إعادة ضبط بعض الأمور، مضيفا: ""إن فيسبوك يعتزم إطلاق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها لموقع التواصل الاجتماعي..وهي خدمة ة تتناسب بشكل طبيعي مع شركة متخصصة في ربط الناس معا عبر الإنترنت".

 

 

‫شوف تيفي

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