عاجل..العثور على متشرد جثة هامدة غارقا في دمائه أمام مقهى بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن مواطنين، عثروا قبل قليل من يومه الأربعاء 2 ماي 2018، على شخص في عقده الخامس جثة هامدة، أمام باب مقهى توجد على مستوى شارع الشفشاوني بعين السبع بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن مواطنين، عثروا قبل قليل من يومه الأربعاء 2 ماي 2018، على شخص في عقده الخامس جثة هامدة، أمام باب مقهى توجد على مستوى شارع الشفشاوني بعين السبع بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشخص يعيش حياة التشرد، عثر عليه وهو غارق في دمائه نتيجة تعرضه لإصابات على مستوى الوجه، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان.

وأكد ذات المصدر أن الشرطة العلمية، حلت بمكان العثور على المتشرد، في إطار التحقيق الذي تم فتحه، مشيرا إلى أن جثة المتشرد تم نقلها إلى مستودع الأموات الرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي.