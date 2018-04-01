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مقاطعون ولكن...!

فيديو جد خطير..شفارة مشرملين هازين ''سواطير'' وكيتجولو بحي شعبي بالبيضاء

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 11:43 فيديو جد خطير..شفارة مشرملين هازين سواطير وكيتجولو بحي شعبي بالبيضاء | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..شفارة مشرملين هازين ''سواطير'' وكيتجولو بحي شعبي بالبيضاء
حصلت ''شو ف تيفي'' يومه الأربعاء 2 ماي 2018، على مقطع فيديو جد خطير، يوثق قيام شابين بالتجول بحي شعبي بالبيضاء وبيدهما أسلحة بيضاء كبيرة الحجم عبارة عن ''سواطير''.

''شوف تيفي''

 

حصلت ''شو ف تيفي'' يومه الأربعاء 2 ماي 2018، على مقطع فيديو جد خطير، يوثق قيام شابين بالتجول بحي شعبي بالبيضاء وبيدهما أسلحة بيضاء كبيرة الحجم عبارة عن ''سواطير''.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 58 ثانية، شابين يقومان بالتجول بين الأزقة حاملين الأسلحة البيضاء، وذلك من أجل الترصد بالمواطنين لتعريضهم للسرقة.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن فصول الفيديو تم تصويرها عند الساعة السادسة من صباح يومه الأربعاء، على مستوى منطقة الحوزية بحي سيدي عثمان، حيث قام اللصان المسلحان بالتجول بين أزقة الحي من أجل اعتراض سبيل المواطنين.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيديو حي سيدي عثمان البيضاء حوزية حي شعبي

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