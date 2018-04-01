عاجل.. بعد تورطها في دعم البوليساريو: إيران تعلق على قرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية معها ﻿

بعد ساعات من اتخاذ المغرب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد أن تبث له بالأدلة والحجج الدامغة، تورط طهران وذراعها حزب الله'' في تدريب عناصر البوليساريو، حاولت إيران قبل قليل من يومه

"شوف تيفي"

بعد ساعات من اتخاذ المغرب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد أن تبث له بالأدلة والحجج الدامغة، تورط طهران وذراعها حزب الله" في تدريب عناصر البوليساريو، حاولت إيران قبل قليل من يومه الأربعاء، نفي تورطها في تقديم الدعم إلى جبهة البوليساريو، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة قد أعلن أمس أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها (حزب الله) للـ"بوليساريو".

تجدر الإشارة إلى أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين، أعلنوا عن تضامنهم مع المملكة المغربية، وأكدوا على أن إيران تعمل على إشعال الفتن الطائفية في الدول العربية والإسلامية والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب".