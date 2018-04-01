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مقاطعون ولكن...!

الدفاع الجديدي يواجه مولودية الجزائر بغياب أبرز نجومه

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 11:01 الدفاع الجديدي يواجه مولودية الجزائر بغياب أبرز نجومه | سبور
الدفاع الجديدي يواجه مولودية الجزائر بغياب أبرز نجومه
كشفت مصادر مطلعة، أن فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، سيخوض أولى مباريات دور المجموعات من عصبة الأبطال الإفريقية أمام مولودية الجزائر بغياب أبرز نجومه ويتعلق الأمر بكل من محمد علي بامعمر

" شوف سبور" : رشيد محمودي

 

كشفت مصادر مطلعة، أن فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، سيخوض أولى مباريات دور المجموعات من عصبة الأبطال الإفريقية أمام مولودية الجزائر بغياب أبرز نجومه ويتعلق الأمر بكل من محمد علي بامعمر وعدنان الوردي.

وحسب ذات المصادر، فإن اللاعب بامعمر سيغيب عن اللقاء، بسبب الإصابة الذي تعرض لها أمام فريق فيتا كلوب في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات، في حين يغيب عدنان الوردي بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد الكوكب المراكشي، في المواجهة التي انتهت لصالح الدفاع الجديد بخمسة أهداف مقابل هدفين.

هذا وستجرى المباراة يوم الجمعة بداية من الساعة 19.00 بملعب 5 جويي بالجزائر.

 

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شوف سبور الدفاع الحسني الجديدي مولودية الجزائر عصبةالأبطال الافريقية

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