غريب: قطر تعرب عن تضامنها مع المغرب ولم تذكر إيران في بيانها ﻿

أعربت دولة قطر، مساء أمس الثلاثاء، عن تضامنها العميق والكامل مع المملكة المغربية في ''المحافظة على سلامة ووحدة أراضيها في وجه أية محاولات تستهدف تقويض هذه الوحدة، أو تستهدف أمنها وسلامة مواطنيها''.

"شوف تيفي"

أعربت دولة قطر، مساء أمس الثلاثاء، عن تضامنها العميق والكامل مع المملكة المغربية في "المحافظة على سلامة ووحدة أراضيها في وجه أية محاولات تستهدف تقويض هذه الوحدة، أو تستهدف أمنها وسلامة مواطنيها".

وشددت وزارة الخارجية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على "أهمية احترام المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول وفي مقدمتها احترام السيادة"، وكذا "عدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل الخلافات بالحوار ومن خلال الوسائل والطرق السلمية المتعارف عليها دوليا".

لكن الملاحظ حسب مصادرنا أن قطر تجنبت ذكر إيران في بيانها ، ودعت إلى الحوار بمعنى وكأنها غير موافقة على قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران وذلك بحكم العلاقات التي تجمع بين النظامين القطري والإيراني يقول مصدرنا ، ومن المعلوم أن قطر بدورها سبق أن تمت الإشارة إلى جزء من علاقتها بالبوليساريو ، حيث سبق أن منحت طائرة لزعيم الانفصاليين إبراهيم غالي للتنقل لبعض الدول الإفريقية وقدمت مساعدات إنسانية للجبهة مما أثار تساؤل العديد من المهتمين والمتتبعين حينذاك

هــذا وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة قد أعلن ، أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها (حزب الله) للـ"بوليساريو".