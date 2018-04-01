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سكوب.. لمجرد توصل بعرض لإحياء سهرة بالسعودية مقابل مبلغ مالي كبير..و هذا ما قررته السلطات الفرنسية

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 10:26 سكوب.. لمجرد توصل بعرض لإحياء سهرة بالسعودية مقابل مبلغ مالي كبير..و هذا ما قررته السلطات الفرنسية | ثقافة و فنون
سكوب.. لمجرد توصل بعرض لإحياء سهرة بالسعودية مقابل مبلغ مالي كبير..و هذا ما قررته السلطات الفرنسية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الفنان المغربي سعد لمجرد الموجود تحت المراقبة القضائية بباريس، توصل مؤخرا، بدعوة لإحياء حفلة بالسعودية مقابل 300 ألف أورو.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن الفنان المغربي سعد لمجرد الموجود تحت المراقبة القضائية بباريس، توصل مؤخرا، بدعوة لإحياء حفلة بالسعودية مقابل 300 ألف أورو.

وأكد المصدر ذاته أن الفنان المغربي وبعد توصله بهذه الدعوة، تقدم الأسبوع الماضي بطلب للسلطات الفرنسية حتى يستطيع إحياء هذا الحفل بالسعودية، إلا أن هذه السلطات أكدت رفضها وطالبته بالالتزام وعدم القيام بأي نشاط فني في الوقت الراهن.

وأشار ذات المصدر أن الطلب الوحيد الذي وافقت عليه السلطات الفرنسية، الأسبوع الماضي، كان هو حلول لمجرد بالمغرب خلال شهر رمضان.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السعودية لمجرد السلطات السلطات الفرنسية

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