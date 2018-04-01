عـــاجل و خطير :2 سكايرية قتلو صياد كان غادي يصلي الفجر فالصــويرة وهاشنو وقع ﻿

تعرض رجل في الخمسينيات من عمره، يسمى قيد حياته (م.ق) لجريمة قتل بشعة فجر يومه الأربعاء بمنطقة أقرمود الواقعة على الشريط الساحلي الرابط بين مدينتي الصويرة وآسفي، على يد مخمورين طعنا بالسلاح الأبيض،

شـــوف تيفي:

تعرض رجل في الخمسينيات من عمره، يسمى قيد حياته (م.ق) لجريمة قتل بشعة فجر يومه الأربعاء بمنطقة أقرمود الواقعة على الشريط الساحلي الرابط بين مدينتي الصويرة وآسفي، على يد مخمورين طعنا بالسلاح الأبيض، وذلك بعدما استشعر الضحية خطرا محدقا بجوار منزله وخرج ليرى ما في الأمر، ليجد شابان مخموران يتربصان به، قبل أن يتشاجرا معه ويوجها له ضربات قوية بالسلاح الأبيض على مستوى الصدر والوجه، أردته قتيلا على الفور أمام مرأى ومسمع أفراد عائلته.



ويأتي قتل الضحية بعد توالي شكاياته للدرك الملكي، من انعدام الأمن بدوائر هذه المنطقة القروية، خصوصا في ظل ارتفاع عدد الجرائم المقترفة ليلا في حق الأسر وتفشي ظواهر الإعتداءات على أملاك الغير، حيث تفيد معظم الشكايات التي تقدم بها الضحية قيد حياته، لعناصر الدرك الملكي أن الجناة لا يطالهم العقاب، إذ أنهم يختفون لبضعة أيام ويعودون مجددا لترويع الساكنة والإعتداء على البيوت الآمنة.



كما يشار إلى أن الضحية كان يشتغل قيد حياته بحارا بمراكب الصيد الساحلي، ويضطر من حين لآخر إلى مغادرة المدينة لممارسة نشاطه المهني بموانىء المدن الجنوبية، حيث كان يتخوف كثيرا على أمن أسرته خلال فترة غيابه، خصوصا في ظل تفشي ظاهرة الإعتداء المتكرر على بيوت الغير في فترات الليل، لكنه لم يتوقع للحظة أن يكون مقتله على يد المجرمين الذين اشتكى منهم وتخوف على أسرته من اعتداءاتهم.





