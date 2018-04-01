حزب الله يرد على قرار المغرب، ويحرف الحقائق ﻿

لم يتأخر رد ''حزب الله'' اللبناني، الموالي لإيران، على اتهامات المغرب له بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو الانفصالية، ونفى في بيان رسمي الاتهامات الموجهة إليه.. واعتبر أنه ''من المؤسف أن يلجأ المغرب،

شوف تيفي

لم يتأخر رد "حزب الله" اللبناني، الموالي لإيران، على اتهامات المغرب له بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو الانفصالية، ونفى في بيان رسمي الاتهامات الموجهة إليه.. واعتبر أنه "من المؤسف أن يلجأ المغرب، بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة، كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران، التي وقفت وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية".

رد حزب الله يقفز على الوقائع ويحاول أن يدخل أمريكا وإسرائيل والسعودية، لإبراز نوع من المظلومية، واستقطاب تعاطف الشعوب العربية والإسلامية، والواقع أن اتهامات المغرب جاءت بناء على تقدير مصالحه الحيوية والاستراتيجية، ووزير الخارجية المغربية سرد وقائع لم يرد عليها بيان حزب الله اللبناني، الذي يختبئ وراء وجود قوى عظمى أملت قرار المقاطعة على المغرب، وهو ما يعكسه الواقع، فقد اتخذ المغرب موقفا متوازنا من قضية الخليج بعد الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات على دولة قطر، وهو ما أغضب الحليفين التقليديين لأنه راعى مصالحه الوطنية ولم يخضع للإملاءات الأجنبية، وعلاقته بالولايات المتحدة الأمريكية ليست سمنا على عسل، ليس فقط بسبب دعم المغرب لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولازال يؤدي فاتورة مواقف ملكه القومية من دعم القضية الفلسطينية، ولعل آخر مواقفه هو البيان الشهير للخارجية المغربية وللجنة القدس التي يترأسها الملك محمد السادس.

رد حزب الله اللبناني لم يجب على الأسئلة الحقيقية، حول مد جبهة بوليساريو بسلاح جد متطور، وسفر أطر منه إلى الجزائر وتنسيقها مع السفير الإيراني وإشرافها على تدريب عناصر من جبهة بوليساريو على استخدام هذه الأسلحة، واستعرض بالأدلة تورط حزب الله المدعوم من إيران في الصراع ضد الوحدة الترابية للمملكة، وهو ما يثبت مسؤولية إيران المباشرة بالنظر إلى احتضانها حزب الله".. إن السرعة التي قطع بها المغرب علاقاته مع إيران تبرز أنه يملك الأدلة القاطعة على تورط حزب الله في تحرك مشبوه ضد وحدة أراضيه.