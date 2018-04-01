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خاص.. مصدر جامعي يكشف لشوف سبور عن أول خبر سار للمغرب قادم من الاتحاد الدولي لكرة القدم

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 10:02 خاص.. مصدر جامعي يكشف لشوف سبور عن أول خبر سار للمغرب قادم من الاتحاد الدولي لكرة القدم | سبور
خاص.. مصدر جامعي يكشف لشوف سبور عن أول خبر سار للمغرب قادم من الاتحاد الدولي لكرة القدم
كشف مصدر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المغرب توصل رسميا بأول دفعة من منحة استعدادات المنتخب المغربي لكرة القدم من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف مصدر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المغرب توصل رسميا بأول دفعة من منحة استعدادات المنتخب المغربي لكرة القدم من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأفادت ذات المصادر، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت يوم أمس الثلاثاء بمنحة تقدر ب 2 مليون دولار أمريكي خاصة بالمنتخب المغربي الأول استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها بروسيا.

ومعلوم أن قرعة كأس العالم قد أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخب إيران والبرتغال وإسبانيا.



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