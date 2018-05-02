 بالصورة..السعودية تدعم المغرب وتؤكد أن ايران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ســابقة.. فيسبوك يطلق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها بمواقع التواصل الاجتماعي | نت 2.0

ســابقة.. فيسبوك يطلق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها بمواقع التواصل الاجتماعي

عاجل..العثور على متشرد جثة هامدة غارقا في دمائه أمام مقهى بالبيضاء | مجتمع

عاجل..العثور على متشرد جثة هامدة غارقا في دمائه أمام مقهى بالبيضاء

قصة مثيرة لشاب عشريني نواحي إمنتانوت خطب فتاة قاصرة ومارس معها الجنس في فترة الخطوبة وتسبب في حملها ليتنكر لها...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

قصة مثيرة لشاب عشريني نواحي إمنتانوت خطب فتاة قاصرة ومارس معها الجنس في فترة الخطوبة وتسبب في

فيديو جد خطير..شفارة مشرملين هازين سواطير وكيتجولو بحي شعبي بالبيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شفارة مشرملين هازين ''سواطير'' وكيتجولو بحي شعبي بالبيضاء

عاجل.. بعد تورطها في دعم البوليساريو: إيران تعلق على قرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية معها | بوليتيك

عاجل.. بعد تورطها في دعم البوليساريو: إيران تعلق على قرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية معها

غريب: قطر تعرب عن تضامنها مع المغرب ولم تذكر إيران في بيانها | بوليتيك

غريب: قطر تعرب عن تضامنها مع المغرب ولم تذكر إيران في بيانها

سكوب.. لمجرد توصل بعرض لإحياء سهرة بالسعودية مقابل مبلغ مالي كبير..و هذا ما قررته السلطات الفرنسية | ثقافة و فنون

سكوب.. لمجرد توصل بعرض لإحياء سهرة بالسعودية مقابل مبلغ مالي كبير..و هذا ما قررته السلطات الفرنسية

عـــاجل و خطير :2 سكايرية قتلو صياد كان غادي يصلي الفجر فالصــويرة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل و خطير :2 سكايرية قتلو صياد كان غادي يصلي الفجر فالصــويرة وهاشنو وقع

حزب الله يرد على قرار المغرب، ويحرف الحقائق | بوليتيك

حزب الله يرد على قرار المغرب، ويحرف الحقائق

مقاطعون ولكن...!

بالصورة..السعودية تدعم المغرب وتؤكد أن ايران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 09:45 بالصورة..السعودية تدعم المغرب وتؤكد أن ايران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية | بوليتيك
بالصورة..السعودية تدعم المغرب وتؤكد أن ايران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية.

وقال الجبير، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الثلاثاء، إن ايران تعمل على إشعال الفتن الطائفية في الدول العربية والإسلامية والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب".

وأضاف "ما فعلته إيران في المملكة المغربية الشقيقة عبر أداتها تنظيم حزب الله الإرهابي بتدريب ما تسمى بجماعة (البوليساريو) خير دليل على ذلك".
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها (حزب الله) للـ"بوليساريو".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزير الخارجية السعودي الإرهاب البوليساريو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. بعد تورطها في دعم البوليساريو: إيران تعلق على قرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية معها | بوليتيك

عاجل.. بعد تورطها في دعم البوليساريو: إيران تعلق على قرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية معها

غريب: قطر تعرب عن تضامنها مع المغرب ولم تذكر إيران في بيانها | بوليتيك

غريب: قطر تعرب عن تضامنها مع المغرب ولم تذكر إيران في بيانها

حزب الله يرد على قرار المغرب، ويحرف الحقائق | بوليتيك

حزب الله يرد على قرار المغرب، ويحرف الحقائق

بالصــورة:الملك محمد السادس يظهر من الغابون بلباس تقليدي مغربي | بوليتيك

بالصــورة:الملك محمد السادس يظهر من الغابون بلباس تقليدي مغربي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عائلة العروسة اللي ماتت بعد 15 يوم بالجديدة ..مشينا لقينا ختنا ميتة و مليوحة قالولينا تسطات و شْربات الدوا و هي كاملة مضروبة | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

عائلة العروسة اللي ماتت بعد 15 يوم بالجديدة ..مشينا لقينا ختنا ميتة و مليوحة قالولينا تسطات و شْربات الدوا و هي كاملة مضروبة

في قلب منزل الشاب حمادة الذي أبكى المغاربة بقصته المؤلمة .. سجلت الفيديو بسباب بنتي حيث شفتها أول مرة و تصدمت | خارج البلاطو

في قلب منزل الشاب حمادة الذي أبكى المغاربة بقصته المؤلمة .. سجلت الفيديو بسباب بنتي حيث شفتها أول مرة و تصدمت

خطير وبالفيديو..شخص يثير الفوضى بمربد مجاني بأكادير ويعتدي على الناس لإجبارهم على الأداء | قنوات أخرى

خطير وبالفيديو..شخص يثير الفوضى بمربد مجاني بأكادير ويعتدي على الناس لإجبارهم على الأداء

حملة المقاطعة الفايسبوكية حاضرة باحتفالات عيد الشغل بفاس | خارج البلاطو

حملة المقاطعة الفايسبوكية حاضرة باحتفالات عيد الشغل بفاس

﻿

آخر المستجدات

ســابقة.. فيسبوك يطلق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها بمواقع التواصل الاجتماعي | نت 2.0
منذ 9 دقائق

ســابقة.. فيسبوك يطلق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها بمواقع التواصل الاجتماعي

عاجل..العثور على متشرد جثة هامدة غارقا في دمائه أمام مقهى بالبيضاء | مجتمع

عاجل..العثور على متشرد جثة هامدة غارقا في دمائه أمام مقهى بالبيضاء

قصة مثيرة لشاب عشريني نواحي إمنتانوت خطب فتاة قاصرة ومارس معها الجنس في فترة الخطوبة وتسبب في حملها ليتنكر لها...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

قصة مثيرة لشاب عشريني نواحي إمنتانوت خطب فتاة قاصرة ومارس معها الجنس في فترة الخطوبة وتسبب في

فيديو جد خطير..شفارة مشرملين هازين سواطير وكيتجولو بحي شعبي بالبيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شفارة مشرملين هازين ''سواطير'' وكيتجولو بحي شعبي بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.