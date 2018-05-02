بالصورة..السعودية تدعم المغرب وتؤكد أن ايران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية ﻿

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية.

وقال الجبير، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الثلاثاء، إن ايران تعمل على إشعال الفتن الطائفية في الدول العربية والإسلامية والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب".

وأضاف "ما فعلته إيران في المملكة المغربية الشقيقة عبر أداتها تنظيم حزب الله الإرهابي بتدريب ما تسمى بجماعة (البوليساريو) خير دليل على ذلك".

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها (حزب الله) للـ"بوليساريو".