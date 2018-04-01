سريع واد زم يستقبل الرجاء وعينه على الانتصار للهروب من شبح النزول إلى القسم الوطني الثاني ﻿

يستقبل فريق سريع واد زم لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فريق الرجاء الرياضي برسم مؤجل الجولة 22 من منافسات البطولة الاحترافية وعينه على تحقيق الانتصار للهروب من شبح النزول إلى القسم الوطني الثاني.

شوف سبور

يستقبل فريق سريع واد زم لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فريق الرجاء الرياضي برسم مؤجل الجولة 22 من منافسات البطولة الاحترافية وعينه على تحقيق الانتصار للهروب من شبح النزول إلى القسم الوطني الثاني.

ويحتل فريق واد زم الرتبة ما قبل الأخيرة برصيد 28 نقطة بعد سلسلة من النتائج السلبية خارج ميدانه علما أن الفريق لا ينهزم كثيرا أمام جمهوره بحيث كانت آخر هزيمة داخل ملعبه إلى الجولة 16 ضد الجيش الملكي.

وفي المقابل، يسعى فريق الرجاء لتحقيق نتيجة جيدة لتعويض تعادله أمام المغرب التطواني بأرضية مركب محمد الخامس بحيث يحتل الرتبة السابعة بـ 41 نقطة في إياب ضعيف جدا حقق فيه ثلاثة انتصارات و 4 هزائم و 4 تعادلات.

وظهر الفريق الأخضر بأداء متوسط متأثرا بغياب أبرز لاعبيه ويتعلق الأمر بعبد الإله الحافيظي وليما مابيدي و الحارس أنس الزنيتي.

وستجرى المقابلة بداية من الساعة 16:00 بالملعب البلدي بمدينة واد زم و ستنقل مباشرة على قناة الرياضية الفضائية.





