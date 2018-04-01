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عاجل..بعد حملة المقاطعة: سنطرال دانون تعتذر للمغاربة وتكشف حقيقة الزيادة في الأسعار

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 09:16 عاجل..بعد حملة المقاطعة: سنطرال دانون تعتذر للمغاربة وتكشف حقيقة الزيادة في الأسعار | مجتمع
عاجل..بعد حملة المقاطعة: سنطرال دانون تعتذر للمغاربة وتكشف حقيقة الزيادة في الأسعار
قدمت شركة ''سنطرال دانون'' قبل قليل من يومه الأربعاء 2 ماي 2018، في بلاغ لها اعتذارها لجميع المواطنين الذين شعروا بالإساءة من التصريحات الحادة الصادرة من قبل أطر في الشركة والتي لا تعكس الموقف الرسمي

"شوف تيفي"

 

قدمت شركة "سنطرال دانون" قبل قليل من يومه الأربعاء 2 ماي 2018، في بلاغ لها اعتذارها لجميع المواطنين الذين شعروا بالإساءة من التصريحات الحادة الصادرة من قبل أطر في الشركة والتي لا تعكس الموقف الرسمي للشركة.

وأوضحت شركة "سنطرال دانون" في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أنه تم استهداف سنطرال دانون منذ بضعة أيام من خلال الدعوة لمقاطعة علامتها التجارية حليب "سنطرال" على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الدعوة ، جاءت مصحوبة بمعلومات خاطئة حول زيادة مزعومة في الأسعار، فاجأت جميع متعاونيها وكانت مصدر تصريحات حادة من قبل أطر في الشركة.

وأكدت سنطرال دانون، تقديمها لاعتذارها إلى جميع المواطنين الذين شعروا بالإساءة من هذه التصريحات التي لا تعكس الموقف الرسمي للشركة، معربة عن احترامها العميق لجميع المستهلكين المغاربة، وبذلها قصارى جهدها للإنصات إليهم وتفهمهم، للإجابة عن الاستفسارات التي طرحها المستهلكون.

وشددت سنطرال دانون على أنها لم ترفع سعر الحليب بالنظر لمكانة الحليب في النظام الغذائي وفوائده الصحية، وقد حافظت على نفس السعر بدون أي تغيير منذ يوليوز 2013، على الرغم من الزيادات المستمرة في تكاليف إنتاجه، مبرزة أنها ستواصل العمل بقوة لإرضاء المستهلكين من خلال خدمة 78.000 نقطة بيع يومياً وتحفيز المنظومة الصناعية الفلاحية المكونة من 120.000 مربي الماشية الذين يمثلون 600.000 شخص في العالم القروي.

 

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المغرب شوف تيفي سنطرال دانون الشركة الحملة المواطنين

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