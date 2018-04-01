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السلطات الجزائرية تعلن العثور على بحارة مغاربة

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 09:05 السلطات الجزائرية تعلن العثور على بحارة مغاربة | حوادث و حقوق
السلطات الجزائرية تعلن العثور على بحارة مغاربة
أعلنت السلطات الجزائرية صبيحة يومه الثلاثاء عن ''العثور على قارب صيد على وشك الغرق، وعلى متنه وثائق هوية تخص ثلاثة بحارة مغاربة''.

''شوف تيفي''

أعلنت السلطات الجزائرية صبيحة يومه الثلاثاء عن ''العثور على قارب صيد على وشك الغرق، وعلى متنه وثائق هوية تخص ثلاثة بحارة مغاربة''.

وقال مصدر أمني إن وحدات حرس السواحل عثرت، بالسواحل الشرقية لولاية مستغانم (شمال شرقي البلاد)، على قارب صيد على وشك الغرق تابع لصيادين مغاربة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

أضاف المصدر أن القوات قامت برصد القارب، الذي كان نصفه يطفو على سطح الماء، على بعد سبعة كيلومترات شمال شرقي شاطئ حجاج بمنطقة سيدي الخضر، وعثرت على متنه على وثائق هوية خاصة بثلاثة صيادين يحملون الجنسية المغربية لم يتم العثور عليهم.

‫شوف تيفي

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